Después de actuar en el SWSX de Austin (Texas), Rizha se presenta en Madrid

El South by Southwest (abreviado como SXSW) es un importantísimo festival internacional que congrega diversos eventos y conferencias de películas, medios interactivos y música. Tiene lugar cada primavera del hemisferio norte(por lo general en marzo) en Austin, Texas, Estados Unidos.

Rizha fue invitada a participar del mismo, mostrando exitosas presentaciones el día 13 de marzo en 720 Club, y el 15 del mismo mes en CU29.

Ahora, en pocos días, el 9 de abril participará en Madrid de "Local Sounds x Ron Legendario", un espacio nacido para promover el talento musical local de la capital de España. En esta edición estará dedicada al indie y pop, con un line up de las bandas emergentes más interesantes que se pueden escuchar en estos días.

"Si aún no has escuchado hablar de Rizha, no te preocupes porque en Local Sounds x Ron Legendario te espera un enérgico set de esta artista de origen argentino, que con tan solo 19 años está dando mucho que hablar. Rizha es el proyecto artístico de Tamara Ronchese. Con 17 años grabó su primer LP que ella misma se encargó de componer, escribir, grabar y producir; ¡ahí es nada! Ahora regresa con nuevos temas en los que los sonidos synthpop y grunge conviven a la perfección con el indie rock", dice el portal Madrid Secreto





Serie de TV. Ya se estrena además la temporada 2019 de Skam España, una serie de televisión española (Movistar+) sobre la vida cotidiana de un grupo de adolescentes, donde Rizha tiene una destacada participación.

