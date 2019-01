Meyer: "Estamos elaborando intimaciones de pago para evitar prescripciones de deuda"

- "Serán más de 2000 intimaciones, ya que existe una deuda de los contribuyentes por 27 a 30 millones de pesos. Esto es una situación injusta ya que todo lo que se hace termina pagándolo el que paga, por lo cual el que no cumple debe tener algún tipo de sanción. Si algún frentista tiene dificultades para abonar siempre ha sido considerado alguna forma de facilitar su cumplimiento, pero si alguien no pagó nunca durante 5 años quiere decir que no tiene voluntad de hacerlo”, dijo Meyer.

- "Estuve en comunicación con Pablo Seghezo, Administrador General en Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, por la iluminación del cruce de rutas 178, 65 y 13, que debe ser remozada. La misma corresponde a jurisdicción de la provincia, pero hemos acordado un trabajo en común y mediante un convenio el municipio aportaría la mano de obra".

OBRAS Y SERVICIOS.

- Con personal de maestranza se ha construido un regador sobre uno de los viejos camiones volcadores, que ya está en la calle cumpliendo servicios a la comunidad.

- Se continúa con la construcción de dársenas para los contenedores de basura en diferentes punto de la ciudad, de rampas de acceso en calle Mendoza y Córdoba, y con la reparación y cambio de alcantarillas de caminos rurales Nº 11, 16, 52 y 29.

- La Colonia de verano "Un Espacio Para Todos" sigue funcionando diariamente en el club Belgrano.

Días pasados los niños elaboraron llaveros dentro de los talleres de actividades manuales. También semanalmente hacen natación, tennis, zumba y un taller de alimentación saludable.

- Se han entregado aporte a instituciones según ordenanzas vigentes por un total de $ 285.416,88.

S.A.M.C.O Las Rosas. $ 131.454,00.

Hogarcito de Nazareth. $ 45.436,08.

Bomberos voluntarios. $ 50.726,80.

Biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento. $ 12.800,00.

Banda municipal. $45.000,00.