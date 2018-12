La tucura quebrachera llegó a distintas ciudades de Santa Fe

Se trata de un insecto que suele verse en el monte. "No representa riesgo sanitario", señaló el titular de Control de Vectores. En Las Rosas se detectaron ejemplares.

Por cuestiones climáticas, en las últimas semanas ingresaron al territorio santafesino langostas de gran tamaño conocidas como tucuras quebracheras. Por las redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir fotos destacando sobre todo las dimensiones del insecto, que puede llegar a medir hasta diez veces más que las tradicionales.

Guillermo Palombo, director de Control de Vectores del municipio, dijo que no se trata de una invasión y aclaró que la presencia de estos insectos no representa riesgo sanitario para la población.

"Son algunos ejemplares que han aparecido, pero no es una invasión. Para eso hay que hablar de miles y acá por lo menos a mi me han reportado cinco casos", dijo Palombo a "Zysman 830" de La Ocho.



Tucura quebrachera

El funcionario explicó que la tucura quebrachera es una langosta que pese a llamar la atención con su tamaño (de alrededor de diez centímetros de largo), no representa riesgo sanitario para las personas. "Control de Vectores se ocupa de aquellas especies que traen enfermedades a la población, que son vectores de enfermedades", aclaró el funcionario.

En este sentido, dijo que con la tucura quebrachera "lo que hay que hacer es no manipularla, como cualquier especie silvestre". Y agregó: "Tiene las patas aserradas y la manipulación puede generar algún roce pero no tiene ningún riesgo".

"No suele ser una especie que forme grandes mangas, como esas que suelen dejar el cielo negro. Igualmente, sorprende mucho, porque uno ve 10 o 20 de estos bichos y se habla de una invasión; pero las mangas tienen otra característica", dijo Mariana Maglianesi titular del Área Control de Vectores del Ministerio de Salud de la provincia.

"Se llama quebrachera porque termina su ciclo de vida en el quebracho del monte, por eso es difícil y raro que esté en la ciudad. Se ve que han ingresado por cuestiones climáticas, las han desplazado del monte y han entrado para estos lugares", aclaró.

Riesgo agrícola. Palombo dijo que en todo caso el potencial riesgo de estas langostas gigantes es agrícola, "ya que se alimentan básicamente de plantas".

"No van a morir buscando un quebracho", aclaró Maglianesi. "Van a sustentarse de otra planta. Lo que sí se suelen mover, van a desplazarse y van a producir un impacto menor. No tenemos que salir a fumigar y a matarlas, tengamos en cuenta eso".

Fuente: La Capital de Rosario y Uno de Santa Fe / Edición: Las Rosas Digital