Juan Pablo Aquino, nuevo cura párroco de Las Rosas

"Recién estoy dando mis primeros pasos en Las Rosas. Llegue el pasado fin de semana y el recibimiento de la comunidad cristiana fue muy lindo", comentó el padre Aquino. "Con todos los sacerdotes que hable siempre me hablaron del buen recibimiento, y de la calidez de la gente de esta localidad, y yo me pude dar cuenta en este poquito tiempo de cómo la gente quiere al sacerdocio. Me llena de alegría poder estar compartiendo con la comunidad y dando estos primeros pasos, el recibimiento fue muy bueno, positivo y con mucha alegría",