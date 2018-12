Conferencia de Prensa del Concejal de Armstrong, Emiliano Gramigna

“La presente conferencia se convoca a raíz de haber tomado conocimiento vía Carta Documento acerca del malestar del ciudadano Fernando Fischer por una manifestación de mi parte en la nota de la semana pasada respecto del barrio Sueños del sur, la cual expresa que “…tampoco hacer como hacía el Intendente anterior que se llevó el mejorado hasta la puerta de su campo para venir al pueblo y lo pagamos todos”….si ésta última parte lo ha afectado u ofendido, me rectifico en esto último, no así del resto de la declaración porque claramente todos hemos visto que ese mejorado existe y siempre existió.Ahora bien, si respecto de esa acotación, esta persona quisiera hacer alguna aclaración considero que tiene todos los medios a su disposición para ejercer su derecho a réplica”.



Se le consultó si en algún momento le ha enviado Carta Documento al ex-Intendente por algunos dichos mencionados en algunos medios y el Concejal expresó: “No, nunca; él ha realizado declaraciones que fueron agraviantes y hasta ofensivas a mi persona en el marco de una nota en vivo en el programa de Coco (Tagina) pero decidimos no darle trascendencia a esas manifestaciones ofensivas y agresivas, teniendo en cuenta justamente el carácter del emisor del mensaje quien se expresa desde el rencor y el fracaso.”

Fuente: Armstrong y Región