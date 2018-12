Vitrofin volvió a apagar el horno por las altas tarifas

Cooperativa de Trabajo Cristaleria Vitrofin Ltda. es una empresa autogestionada por sus trabajadores, que produce y comercializa piezas únicas de cristal fino, lisas y talladas, especialmente sopladas a boca y terminadas a mano, con diseño avanzado para uso diario y selecto.

En nuestra Cooperativa cada pieza se hace individualmente, una a una, dando sentido a nuestro objetivo de conformar el cristal con la técnica y habilidad artesanal en un clima de cooperación constante.

La decisión fue tomada a raíz de una deuda de 1 millón de pesos en servicios públicos y a la baja demanda de los productos. Meses atrás había reanudado la producción ante la posibilidad de iniciar nuevos mercados.

"Estamos con un alto precio de gas por lo cual no podemos continuar. Habíamos sido favorecidos con una resolución a partir de octubre con el 50% de descuento, pero que no salió favorable finalmente. Entonces llega un momento que tenemos que parar el horno; es angustiante porque somos casi 50 familias que volvemos a estar en la calle." relató De Almeida. "seguimos luchando para que nos den la resolucion de octubre para ver si podemos entrar en ese 50% que no están negando. Cerrar el año de esta manera no es nada grato, me siento muy mal con todo esto",