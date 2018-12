Ruta del vino argentino de Mendoza

Todas las demás provincias de Argentina, como Salta, Córdoba y San Juan, producen vino, pero Mendoza es la estrella del espectáculo debido a la increíble diversidad de su producción. Sus vinos varían entre los malbecs galardonados, de fama mundial, y el vino patero simple. Esa diversidad también es evidente en el terroir de Mendoza. El departamento oriental de Maipú, que alberga bodegas de renombre como Trapiche, Zuccardi y López, alcanza los 700 metros sobre el nivel del mar, mientras que el lugar del valle de Uco, una región más al sur a la sombra de los Andes, alcanza los 1.100 metros. Estas áreas tienen microclimas distintivos que son la clave de la extensa y emocionante cartera de Mendoza.

El Malbec claramente gobierna la ciudad de Mendoza (es el Día Mundial del Malbec el 17 de abril) y tiene su sede en Luján de Cuyo, la primera denominación de origen (DOC) de Argentina, y subdistritos como Chacras de Coria, Vistalba y Agrelo. Los rojos de Burdeos como cabernet sauvignon, merlot y cabernet franc también tienen buenos resultados, mientras que las uvas nativas torrontés riojano, chardonnay, sauvignon blanc y viognier agitan la bandera de los blancos.

Gracias al auge en las últimas dos décadas desde que el Malbec de primera calidad llegó a la escena mundial, se han producido importantes inversiones, que incluyen menús de degustación, tecnología de vanguardia y alojamiento de lujo. ¿Suena estéril? Lejos de ahí. El vasto paisaje de Mendoza significa que hay espacio para todos: desde restaurantes rurales, solo para el almuerzo, administrados por una familia, a famosos restaurantes propiedad de chefs, a B&B de bodegas y hoteles de lujo de cinco estrellas, y desde garagistas (enólogos de garajes) hasta los más famosos de la industria. Enólogos.



BODEGAS PARA VISITAR, los mejores tours en Mendoza:

FAMILIA ZUCCARDI, MAIPÚ

La elaboración del vino se remonta a principios de la década de 1960 para esta bodega familiar, ahora en manos del enólogo de tercera generación Sebastián. Su abuelo Alberto diseñó un sistema de entrenamiento de vid conocido como el parral de Zuccardi, pero fue el padre José Alberto quien llevó el negocio familiar a nuevas alturas en los años 80 y 90, creando vino accesible y de alta gama para la exportación. Y la bodega, un asunto funcional ubicado en las tierras bajas (relativas) de Maipú enfundadas en las prolíficas vides de pérgola, sigue siendo una bodega familiar. La hermana de Sebastián, Julia, que da nombre a la línea Santa Julia, supervisa el turismo en la bodega. El hermano Miguel abarco el mercado del aceite de oliva virgen extra, mientras que la abuela Emma organiza exposiciones de arte y un concurso de diseño de etiquetas. Como una de las bodegas más exitosas de Argentina en el país y en el extranjero, la visita es un asunto elegante pero acogedor que abarca el imperio Zuccardi. Después de una degustación de tres vinos de Santa Julia rodeada por la última exhibición de arte, visite la Casa del Visitante para el menú de degustación de temporada del chef Matías Aldasoro o en Pan & Oliva, donde los aceites de oliva de Miguel son los protagonistas. En noviembre, la familia abrirá su segunda bodega, Piedra Infinita, en el Valle de Uco.

• Degustación de Santa Julia, +54 261 441 0000 familiazuccardi.com



BODEGA CARMELO PATTI, LUJÁN DE CUYO

Si alguna vez hubo un hombre que se opusiera a la etiqueta de la vinificación, se trata de Carmelo Patti. El pionero garagista de Mendoza comenzó a recoger uvas cuando tenía 10 años para su padre enólogo siciliano, luego estudió enología antes de trabajar en lo que hoy es la bodega Nieto Senetiner. Carmelo, quien vendió su auto hace 26 años para financiar su proyecto en solitario, Carmelo, quien se dedica a la fabricación de vino, compra uvas antes de trabajar su magia en su garaje: este es el vino de bodega más chic. Envejecido durante un año en roble francés, el secreto de los cuatro famosos que han alcanzado el estatus de culto - varietales malbec y cabernet sauvignon, una mezcla de estilo de Burdeos y un blanc de noir, método tradicional espumoso - es para luego envejecerlos en botella. Al menos cuatro años, o mientras le parezca oportuno. Celebrado por su actitud "a mi manera", Carmelo recibe a los visitantes con una sonrisa radiante, recorriendo sus tanques y barriles de cemento antes de abrir cualquier cosa que quiera en su acogedora oficina. Sin embargo, no es solo una cuestión de muestrear las mercancías. Consciente de que fabrica productos premium de buena edad, mientras que la mayoría de los consumidores beben botellas jóvenes y fáciles de abrir, Carmelo podría incluso ofrecer una lección sobre cómo abrir con éxito cosechas antiguas, dice que mantener la botella en un ángulo de 45 grados ayuda.

• Degustación gratuita, +54 261 498 1379, en Facebook





THE VINES OF MENDOZA, VALLE DE UCO.

Como parte de los pioneros del Valle de Uco, Vines of Mendoza comenzó su vida como un proyecto de propiedad de viñedos que permite a los enólogos aspirantes comprar una pequeña porción de terruño en un entorno espectacular dominado por los Andes. Once años después, la friolera de 500 hectáreas se divide entre más de 130 propiedades privadas, un complejo de 28 villas y un spa, y una bodega. También está el restaurante Siete Fuegos, dirigido por uno de los chefs y especialistas en parrilla más reconocidos de Argentina, Francis Mallmann. Si su estancia en The Vines supera su presupuesto, pruebe una degustación clásica dirigida por la directora de vinos Mariana Onofri. Se trata de una operación que trata con 300 etiquetas diferentes, pero el recorrido comienza en la bodega bajo el letrero pintado "Nada es imposible" (Nada es imposible). De vuelta en la sala de degustación, pruebe varietales, mezclas o algo que envejece en un barril. El pièce de résistance es Recuerdo, una firma malbec que se basa en uvas de propiedades colectivas y cuyo Gran Corte 2011 obtuvo 93 puntos de Wine Advocate. Las sesiones de mezcla y un campamento de vinificación (solo marzo y abril) también forman parte de la elaborada oferta de The Vines.



• Degustación, +54 261 632-1768 vinesofmendoza.com



BODEGAS LÓPEZ, MAIPÚ

Si se necesitara alguna prueba de que Argentina ha estado haciendo vino mucho antes del actual boom del malbec, no busque más, Bodegas López. Fundada en 1898 por el inmigrante español José López Rivas, la bodega está ahora en manos de la cuarta generación y es una de las dos bodegas argentinas que aún utilizan enormes barricas de roble francés de 10.000 litros. Este es un recorrido por la distorsión del tiempo: el museo bien conservado alberga camiones impecables que datan de la década de 1920, prensas de madera y una gran cantidad de recuerdos de color sepia. Una caminata de cinco minutos, con los Andes como un magnífico telón de fondo, devuelve a los visitantes al siglo 21 en la champañera (planta de champaña) completamente moderna, donde los espumosos métodos de champenoise (tradicional) y charmat (segunda fermentación en tanque) cobran vida. Si bien la visita general es gratuita, aproveche la bodega bien surtida de López y opte por una degustación vertical con las mezclas de montchenot de 20, 15 y 10 años .

• Degustación gratuita y visitas en inglés de lunes a viernes, de 11.30 a.m. y 3.30 p. M., Sáb. A las 11.30. +54 261 497 2406 bodegaslopez.com.ar