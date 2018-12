La UOM se movilizó en Las Parejas

Según informa Radio Las Parejas, lo que pretendía ser una manifestación pacífica, terminó con el estallido de bombas bajo el hall de la empresa y en alguna de las ventanas de la misma, con neumáticos incendiados, corte de la Ruta 178 y cánticos por parte de delegados de Firmat, Cañada de Gómez y Venado Tuerto, entre otros, que llegaron a nuestra ciudad para esta movilización.

El Secretario de la UOM Cristian Tazzioli, dijo que el reclamo “es porque al trabajador no le alcanza el dinero, queremos que nos vean, estas marchas no deberían existir”, dijo; “las Cámaras deberían darle el 15% que pide la UOM, queremos simplemente que nos vean, la inflación no para, día a día todo aumenta y el trabajador no llega”, agregó.

Tazzioli contó que la empresa Ombú S. A. fue la elegida para manifestarse porque el titular de la misma, Orlando Castellani, es el Presidente de ADIMRA, una de las cámaras que interviene en la conversación por el aumento. “Tuvimos chance de hablar con Orlando, él nos explicó la problemática, pero queremos que entiendan que al trabajador no le alcanza, vamos a pelear hasta el último día para que los trabajadores se puedan llevar un peso más a su casa”, mencionó; “queremos que vean que la gente no está conforme con lo que están haciendo los empresarios, debemos estar reunidos y seguramente verán la situación, el lunes hay otra reunión en el Ministerio de Trabajo y veremos si podemos sacar finalmente ese 15% o tal vez el 20%”, dijo, anunciando además que continuarán hasta el mediodía con el corte de ruta y la concentración frente a la empresa.

Más tarde, el Secretario se dirigió a los presentes comentando que ingresaría a la empresa para dialogar con alguno de los responsables de la misma, teniendo en cuenta que Castellani no se encuentra en la ciudad.

Luego de ese encuentro, sostuvo que el Presidente de ADIMRA se encontraba reunido en Buenos Aires justamente para tratar esta negociación, “ellos son partidarios del aumento y hoy pueden llegar a convencer al resto de las cámaras para que llegue antes del lunes, aunque está difícil”, concluyó.

Fuente y fotos: Radio Las Parejas