Almafuerte perdió con Cremería por penales y se despidió del torneo

PRIMERA DIVISIÓN

Sport 3 (Oviedo, Oyola, Almada)

Campaña 1 (Torres)

........................................................................

Carcaraña 1 (Martinez)- 5

Almafuerte 1 (Castelaro) - 4

........................................................................

Argentino 1 (Delmaschio) - 4

U. Villa 1 (Pedraza) - 2

........................................................................

Sportivo vs. Barraca juegan a19:30HS.

........................................................................

SEMIFINALES

ARGENTINO vs CREMERIA

SPORT vs (ganador Sportivo vs. Barraca)

CUARTA DIVISIÓN

Defensores 3 (Bernardi, Diaz, Giuliani) - 4

San jerónimo 3 (Martínez 2, Lux,) - 3

........................................................................

Unión VE 2 (Romero 2)

Sportivo 4 (Martinez, Bertola, Fernandez, León Bracacini)

........................................................................

Almafuerte 1(Alfredo Di Paoli) - 1

Williams Kemmis 1 (Orellano) - 4

........................................................................

Argentino 3 (Gauchat 2, Reinoso)

Sport 1 (Botazzi)

........................................................................

SEMIFINALES

W. KEMMIS vs. SPORTIVO

DEFENSORES vs. ARGENTINO