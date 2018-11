Los resultados de estas semifinales fueron:

-Unión V.Eoísa 2 (Romero 2) vs. Sportivo 4 (Martinez, Bertola, Fernandez, León Bracacini);

-Almafuerte 1 (Alfredo Di Paoli) vs. Williams Kemmis 1 (Orellano) (este último ganó en penales);

-Argentino 3 (Gauchat 2, Reinoso) vs. sport 1 (Botazzi).

Defensores vs. San Jerónimo se juega hoy lunes a las 16horas.

Los cruces de semifinales serán:

- Sportivo vs. W. Kemmis

- Argentino vs. (ganador de Defensores vs. San Jerónimo)