Un macielense se prepara para la aventura y unirá el continente americano

Se trata del macielense Fernando Raffin, peluquero, padre de tres hijos, quien desde hace muchos años pospuso este sueño por el de formar una familia pero ahora, llegó el momento de cumplirlo y en soledad. Partirá de Maciel el próximo 18 de diciembre en su Renault Kangoo totalmente ploteada para la ocasión

“Siempre me gustó viajar y escuchando varias historias de viajeros quise recorrer América. Me gusta la aventura pero decidí formar una familia y pospuse el viaje para más adelante. Los chicos ya están grandes e independientes por lo que decidí hacer este viaje y cumplir mi sueño”, expuso Fernando en diálogo con Info Más.

Más allá de las ganas y la pasión, también reconoció: “Salgo con los nervios y miedos. Hace 25 años que estoy cortando el pelo y decidí cambiar completamente mi vida. El objetivo también es dejar el consumismo, que con poco se puede ser feliz”.

En cuanto a su profesión, no la abandonará, sino que la llevará con él y realizará tareas voluntarias. “El primer voluntariado será como ayudante de guardaparque en los Esteros del Iberá, después salto a Misiones a ayudar a una familia y así ir por cada lugar, entablar relaciones con sus personajes y conocer sus historias y vivencias”.

El primer recorrido para Fernando será : Corrientes, Misiones, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y Maciel. “Voy a volver a visitar a la familia y después parto para Ushuaia y de ahí hacia el norte. Es sin plazos, lo que el camino me vaya marcando. A mi me gusta mucho la montaña, quizás me quede más allá que en otros lugares, es lo que el camino o el futuro diga”, expuso sobre el trayecto que recorrerá solo, disfrutando de su propia compañía y a la vez, de conocer nuevas personas.

Por último, habló del apoyo de su familia a quien aseguró extrañará por lo cual, una de las decisiones ya tomadas es volver a visitarlos en el medio del viaje. “A casi todos les gusta viajar, me apoyaron, me dijeron que mientras yo sea feliz y haga lo que me gusta que aproveche ahora. Tengo todo el apoyo de ellos. Saben que esta locura la quiero hacer así que ya se convencieron. El camino dirá”, concluyó el macielense que se apronta a cumplir su sueño de una punta de América .

Fuente y fotos: InfoMás / Edición: Las Rosas Digital