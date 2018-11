"La inversión hecha en desagues pluviales se pudo valorar en esta tormenta"

Desagues. "Toda la planificación de desagues responde a una perspectiva de ciudad para los próximos 50 años. Es una inversión grande que no tiene un impacto político inmediato, pero es sumamente importante. La ciudad no tuvo evacuados, no se inundó en ningún lugar, y el agua evacuó rápidamente".

Poda. "La decisión de podar no fue un capricho del intendente, sino el resultado de reuniones de defensa civil donde se vió su necesidad, para evitar rotura de cables, daños a automotores, peligro para las personas".

"Estoy de acuerdo y soy defensor de los espacios verdes. Pero los árboles en una ciudad, con cables arriba, tendido de cloacas y agua abajo, etc. no pueden dejarse crecer infinitamente. Se deben pensar zonas arboladas como pulmones, y plantaciones en caminos rurales por ejemplo. Hay que rediscutir las leyes que reglamentan estas cuestiones."

