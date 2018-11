Cornaglia entregó subsidios institucionales en Las Rosas

"He escuchado algunos cuestionamientos donde se critican los fondos que dispone cada senador. Se habla de montos de $1.000.000, y me gustaría aclarar que el sueldo de un legislador es similar al de un intendente o presidente comunal", dijo el legislador. "Cuando se habla de esas cantidades son estos fondos que yo defiendo, porque estas partidas antes no llegaban a nuestros departamentos, hoy llegan institución por institución. Soy un defensor de lo que tiene que ver con los fondos públicos que provienen para instituciones y personas con necesidades básicas insatisfechas porque antes no llegaban, por lo tanto no nos dejemos engañar con esos mensajes confusos, que lo único que pretenden es volver a lo de antes".

Además se refirió a la Ley Nacional "Justina", y brindó detalles sobre el tratamiento del Código Procesal Penal Juvenil.



DETALLE

Belgrano $ 20.000

- Sagrado Corazón $ 10.000 (beca Angi MartÍnez)

- Almafuerte Básquet mayores $ 20.000

- Almafuerte Basquet infantil $ 9580 (en especies cheque a nombre de Gustavo Cornaglia.)

- Asociación 4 de Noviembre $ 10.000

- Escuela Técnica (batidora y pastalinda) $ 20.000

- Recreativo $ 20.000 -

- ECA $ 15.000.