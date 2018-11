"Me voy de Las Rosas, estoy cansado que me roben"

En diálogo con Renacer Regional, expresó que "esta es la cuarta vez que me roban, estoy indignado ya no se más que hacer. Fui a la policía porque parecía que me habían encontrado algo; había un par de herramientas, pero resulta que el patrullero me trae las cosas y despues viene una persona a decirme que esas herramientas eran de él, que no conozco mis herramientas. Estamos todos locos, van y se las devuelven a la persona que le allanan la casa."

"Yo perdí más tiempo, tuve que dejar de trabajar y no se en que quedó. Eso que encontraron es lo mínimo, con esto que pasó voy a vender todo y me voy de Las Rosas, casi seguro a Bandera en Santiago del Estero de donde es mi señora, acá no puedo seguir trabajando, estoy indignado", relató Nelson Portaluppi.

Otro robo. Nuevamente le sustrajeron bienes a Muriel Zavala . Tiempo atrás su casa fue literalmente desvalijada, además de todos los destrozos que provocaron. En esta oportunidad robaron una garrafa y bidones de nafta.



Muriel Zavala, por Renacer Regional