Camioneros afiliados a Fe.Tr.A inician cortes de ruta

En asamblea realizada a media mañana de hoy en el Centro de Camioneros de San Jorge, se explicaron los lineamientos de los cortes que se realizaran en todo el país por parte de Fe.Tr.A (Federación de Transporte Argentino). Se van a parar los camiones cerealeros.

El referente del centro local Roberto Savino , finalizada la misma dialogó con los medios y explicó la terrible situación que viven los asociados. “Nos estamos fundiendo” señaló Savino. "Será un corte de transporte de cereales. Les pediremos que se detengan, le explicaremos. Pero no podrán pasar ni en Pellegrini, ni Cañada Rosquín, Las Rosas, San Genaro, Totoras, para decir algunos lugares".

El dirigente agradeció a repuestistas, mecánicos, estaciones de servicio, y otros "que nos aguantan. Estamos muy y muchos no sabemos que vamos a hacer en nuestro futuro".

"Lamentablemente parece que el gobierno nacional pone a todos los camioneros en la misma bolsa. No estamos con Moyano; pero no nos dan ninguna respuesta", continuó. "No estamos contra los productores ni los acopios, tampoco contra la gente. Dejaremos pasar autos, colectivos y otros transportes. Económicamente no damos más."

Audio y fotos: San Jorge Virtual