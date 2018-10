Cañada Rosquín: Belén Potassa, jugadora de la selección de fútbol tiene su mural

La jugadora de la selección nacional de fútbol femenino Belén Potassa fue inmortalizada en un mural pintado en la esquina de Mariano Moreno y Lavalle, en Cañada Rosquín, su pueblo natal. Fue inaugurada ayer en un acto donde participaron autoridades, equipos de fútbol femenino de la zona, familiares, amigos y vecinos.

"El mural refleja sus inicios hasta su participación olímpica", indicó María Zochi, articuladora Territorial de la Subsecretaria de Políticas de Género de la provincia. La idea fue impulsada desde las agrupaciones "Semejantes" y "Mumalá".

Santiago González y Juan Manuel Vergara se encargaron del dibujo y la pintura, y tuvieron la ayuda de varios rosquinense que se sumaron a dar pinceladas a la carrera de Belén, la deportista más destacada de Cañada Rosquín.



En la inauguración Belén destacó a su familia, amigos y amigas, ex compañeros de las divisiones menores de Juventud Unida, a su primer entrenador Claudio Di Donatto, y cada uno y una que acompañaron su trayectoria en el deporte. "Para mi es un orgullo grande, una satisfacción. La idea surgió de un grupo de gente de Cañada Rosquín que siempre trabajan y hacen cosas por el pueblo. Cuando me lo contaron me puse contenta, pero no imaginé que iba ser de tanta magnitud".

Entre los destacados, dijeron presente el Subsecretario de Coordinación del Ministerio del Gobierno de Santa Fe Luciano Caturelli, la Articuladora Territorial de la Subsecretaria de Políticas de Género y la voleibolista del seleccionado nacional Elina Rodríguez (oriunda de Carlos Pellegrini). También estuvo la escuela de fútbol San Francisco de Asís, de la cual Belén es madrina, y el plantel de fútbol femenino de Atlético Piamonte.

La carrera de Belén incluye sus pasos por Rosario Central, San Lorenzo, Boca Juniors (marcó 18 goles), Santiago Morning de Chile y actualmente juega en UAI Urquiza. En la selección nacional tuvo su pico máximo al disputar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 además de competir en Copa América, mundiales de mayores, mundiales Sub 20 y tres Juegos Panamericanos.

La tarde se cerró con un partido de fútbol que incluyó a Belén, las chicas de Piamonte y los niños de la escuelita y con música local. Cabe resaltar además que Belén donó la camiseta que utilizó en el Mundial de Chile 2008 y de esa manera colaboró en la campaña solidaria "[email protected] x Laura", que se lleva adelante en su localidad.

Fuente: Mirador Rosquinense y Juventud FM Cañada Rosquín