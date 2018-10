Atención jubilados: nueva modalidad de "cuento del tío"

Buscan engañarlos via telefónica con la excusa de la reparación histórica.

Se debe estar alerta a este tipo de delitos, haciendo total hincapié en la protección de los adultos mayores. La nueva modalidad de estos sucesos se ha registrado en llamadas telefónicas, mediante las cuales manifiestan ser empleados o abogados de ANSES y solicitan que se realice un depósito de dinero a cambio de acelerar Jubilaciones o Reparaciones Históricas.

Por lo que se sugiere:

*Estar alerta.

*Cortar esas comunicaciones.

*En todos los casos NO APORTAR INFORMACIÓN sobre datos filiatorios propios o de sus familiares, domicilios, movilidad, números de teléfonos, etc.

*No abrir la puerta a desconocidos.

*Instruir y cuidar a nuestros Adultos Mayores, quienes son habitualmente la mayor cantidad de víctimas.

*Comunicarse inmediatamente con la Seccional Policial más cercana a su domicilio, antes de tomar cualquier tipo de resolución al respecto.

En el portal elnueve.com , de Mendoza, se publica como un hombre grabó la conversación en la que el estafador intenta hacer que le transfiera dinero a una cuenta señalando que fue "beneficiario de la reparación histórica".

Jorge, el hombre que grabó el audio señaló que del otro lado de la línea, una persona se identifica como un escribano de Anses y que aseguró que "los fondos correspondientes a la “Reparación Histórica” para los jubilados ya se encuentran acreditados"

El ladrón aclara que el jubilado no deberá hacer ningún trámite ni averiguación en el Anses ni en las entidades bancarias y que todo se puede resolver inmediatamente.

Esa misma persona le consulta a su víctima si dispone de cuenta bancaria y conoce como es la operatoria de extracción, para luego indicarle que debe ir de forma inmediata al cajero para realizar el retiro de una suma de dinero.

Fuente: Radio El Trébol / elnueve.com