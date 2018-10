El Trébol: Buscan una solución a la confusa rotonda sobre ruta 13

Representantes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) visitaron la ciudad de El Trébol y se reunieron con funcionarios del Municipio en la rotonda de Ruta 13 y 40S, para plantear y acordar cambios que permitan una mejor circulación en la misma.

El secretario de Obras, Servicos Públicos y Gestión Ambiental Gilberto Bonelli, la secretaria de Administración y Gestión Rosalía Taborda y la directora de Gobierno Gisela Mattalia, estuvieron presentes y por más de una hora dialogaron para lograr una propuesta superadora que genere un cambio real y concertado, atendiendo la demanda y pedidos de la comunidad.

“Ellos hicieron hincapié en una pequeña reforma y nosotros sabemos que una pequeña reforma no va a solucionar. Necesitamos un cambio radical que elimine estas incertidumbres y dudas, que no genere más inconvenientes a la hora de transitarla y que eso no nos cree un problema mayor. No hemos tenido grandes accidente pero es solo por suerte”, señaló con certeza la Gisela Mattalia.

La llegado de los funcionarios provinciales fue por la contantes elevación de notas que se realizaron desde el municipio, aseveró la funcionaria encargada del sector de tránsito e indicó que mostraron “la preocupación que genera esta construcción que es confusa o con algunos inconvenientes a la hora del transitarla”.

“No fueron solo de los ciudadanos que transita todos los días sino también de gente que pasa eventualmente y presenta la queja. Ya hemos salido a nivel nacional por esta rotonda”, afirmó la representante del Ejecutivo.

Reclamos y soluciones. “Ellos se hicieron eco de este reclamo, vinieron y nos trajeron una propuesta, que a nuestro criterio no era suficiente para solventar el problema que estábamos teniendo. Escucharon la propuesta que llevó Gilberto Bonelli y que fue bastante superadora ya que sabemos cuál es el problema. Lo recibieron bien y lo iban a elevar a sus ministros a los fines de evaluar temas costos y la viabilidad”, ahondó sobre la charla que tuvieron en el mismísimo acceso.

“Los ingenieros dijeron que era muy cierto el problema y sirvió de ejemplo que durante el tiempo que estuvimos, casi una hora, muchas personas han pasado mal la rotonda, por arriba de las islas de la rotonda; ósea que ellos ya vieron más que con pruebas suficientes. Esperamos tener buenas noticias en breve”, cerro Gisela Mattalía.

Fuente: El Trébol Digital y San Jorge Noticias