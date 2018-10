Cabalgata de Las Rosas a Huanqueros. ¡Misión cumplida!

La cabalgata comenzó el pasado jueves 27 de septiembre, desde el Parque Gral. San Martín, de Las Rosas. Con un promedio de 45km por dia fueron cubriendo los casi 320 km. hasta Huanqueros, y finalmente en el dia de hoy cumplieron la promesa.

"Con tanta satisfacción el cansancio queda de lado. Lo más importante es la gratificación de que haya sido una cabalgata hermosa. Todo salió de diez, no tuvimos ni un problema con ningún animal ni nada nos pasó nosotros. Salimos bajo la tormenta y no nos a llovido, cayó piedra a menos 10km de nosotros y no nos pasó nada.Quiero agradecerle a la gente que siempre nos apoyó y a aquellos amigos que encontramos en el camino y colaboraron. A toda la ciudad que pudimos representar, y darle gracias a mis tres compañeros de viaje", concluyó Armando.