"Hay un gran negocio en el futbol grande que se olvida de los chicos, y se resiste a reconocer los derechos formativos”

“Si no resistimos esta modificación que se pretende hacer, vamos a perder la oportunidad histórica de aplicar de una buena vez este derecho en nuestro país reconociendo y fortaleciendo a todo el esfuerzo que hacen nuestros clubes y nunca más tendremos la oportunidad de cristalizarlo”, dijo la legisladora.

Giaccone, junto a los abogados especialistas en Derecho Deportivo Norberto Outerelo y Ricardo Frega Navia, más referentes de asociaciones de clubes de interior y de barrio, asistieron a la reunión plenaria de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Daniel Scioli, para reafirmar el contenido y espíritu de la Ley 27.211 de Derecho de Formación Deportiva.

Estuvieron también presentes abogados representantes de la Super Liga y de AFA, entidades que solicitan una reforma a la legislación vigente.

Giaccone, autora de la ley mientras cumplió su mandato como diputada nacional, defendió el proyecto original y se mostró sorprendida de que lleguen ahora objeciones de parte de los clubes grandes, especialmente de la Super Liga, “ya que es una ley que se aprobó por unanimidad”. Explicó que “van tres años desde su sanción y no se aplicó en ningún caso la compensación económica”, a pesar de que existen ya dos fallos contundentes que defienden este derecho.

Giaccone también recordó que “ha sido un hecho histórico con 18 años de lucha para conseguir” la ley. “Trae justicia, una redistribución de grandes recursos que tienen los grandes clubes y logra la equidad”, agregó. “Los cambios que proponen desde la Super Liga provocarían la pérdida de la esencia y espíritu de la legislación considerada. Pretenden que el pago de compensaciones a clubes formadores sea a partir de los 12 años y no desde los 9 como estipula la ley, también que se acote solo al primer contrato profesional del jugador y además que el litigio legal se haga en Buenos Aires. Estos aspectos son el nudo de la ley, no pueden cambiarse; de lo contrario la norma legal desaparecía de hecho”.

El diputado Scioli, presidente de la Comisión, consideró que el “espíritu de la norma es amparar a los clubes de formadores de deportistas, al reconocerles una compensación económica desde los 9 a los 18 años”. Y agregó que, si bien la ley se encuentra en vigencia, “no se está cumpliendo, por lo que se iniciaron 19 causas judiciales”.



En la misma línea, Ricardo Frega Navia, presidente de ALADDE, hizo un repaso de cómo se llegó a la ley y cuestionó el cambio de edad que propone AFA, de 12 a 21 años: “Los clubes de barrio quedarían afuera, traería un perjuicio porque hay disciplinas en las que los deportistas se inician de más chicos”.

Los legisladores nacionales presentes, en buen número, hicieron una defensa del articulado de la ley tal como está ahora; y hubo además un encendido y emocionante apoyo de muchísimos dirigentes de clubes de barrio de distintas provincias, como Neuquén, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y otras, que dieron su presente en la Comisión de Deportes.



Desde AFA no asistieron dirigentes, solo lo hicieron asesores legales quienes expresaron que “felicitaban, que estaban de acuerdo, que es importantísimo, que no hay dos partes y todos queremos que sea una ley eficaz y tiene un espíritu fabuloso”. Pero lo cierto es que no lo han reconocido en tres años e ademán ahora sostienen la necesidad de reformarla, tal que Marcelo De Luca -abogado de la Superliga y dirigencia de Estudiantes de La Plata- dijo estar a favor de buscar “una propuesta superadora” y puntualizó que la semana entrante le acercarán a Scioli un borrador para que sea evaluado por los legisladores.

La ley 27.211 tiene por objeto instituir y regular el derecho de formación deportiva, el que se reconocerá a las asociaciones civiles sin fines de lucro y a las simples asociaciones, cuya principal actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación deportiva en todas sus disciplinas. La compensación que corresponda abonar en concepto de Derecho de Formación Deportiva en los deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes casos: cuando el deportista es amateur y celebre el primer contrato profesional; y luego cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva, conservando el mismo estatus, o cada vez que suscribe un nuevo contrato.