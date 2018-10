"Fue un asalto, que no terminó en tragedia por casualidad"

"Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias y de todos modos nos sentimos inseguros. Al escuchar el informe policial no contaron la forma que irrumpieron, los asaltantes vieron que había gente en la casa y de todos modos no le importó. Esto no terminó en tragedia porque Dios no quiso, cuando ingresaron mi papá corrió a buscar la escopeta y por suerte no llegó porque no sé qué hubiera pasado. Pero allí lo tiraron al piso y lo golpearon brutalmente, si nadie se ocupa de ir cortando esto va a seguir peor", expresó Nicolás Franicevich, hijo de las víctimas.

"Mi familia perdió la tranquilidad y vivir donde les gusta. Ahora lamentablemente estamos pensando en que se alejen del lugar donde residen", continuó. "Las autoridades gastan mucha energía en relatar que no pueden hacer, en hablar de los límites que le pone Fiscalía por ejemplo. Pero no hablan de lo que sí pueden hacer. Porque si esto no se corta, adonde se va a llegar; alguien algún día utilizará un arma."

"Yo no quiero pensar o decir que hay vinculación de la policía con estos hechos, porque no lo puedo probar. Pero lo que si puedo probar es la inacción que tienen. Y que en eso no tiene nada que ver la Fiscalía", dijo.

(Se recomienda escuchar el audio completo)