Cabalgata desde Las Rosas a Huanqueros

"En el año 1989, cuando yo tenía 14 años de edad me fui de Huanqueros, departamento San Cristobal, eligiendo entre el amor a mis caballos que allí quedaban y el amor a mi madre que se iba a Las Rosas. Cuando fallece mi papá, prometí ir a Huanqueros en mis propios caballos... El tiempo pasó y nunca pude hacerlo... En el año 2017 iba hacer la cabalgata y al fallecer mi mamá no pude concretar la travesía. Este año me propuse el objetivo y junto a mi hijo de 5 años y dos amigos, emprenderemos la travesía mañana 27 de septiembre que era el cumpleaños de mi madre y llegaré a mi pueblo para el 04 de Octubre que es el día de San Francisco de Asís, Patrono de Huanqueros".

Armando José Quiroz.





Cabalgarán 40-45 km. por día, siempre iniciando el camino de madrugada para evitar el calor y detenerse antes de mediodía, buscando siempre el descanso de los caballos.

(Se recomienda escuchar el audio completo)