En Las Rosas, la eliminación del "Fondo Sojero" significa 4 millones de pesos menos por año

"Las obras iniciadas este año no se detendrán porque contamos con los recursos propios", dijo el intendente Meyer. También se refirió a otros trabajos que realiza el municipio.

"A nosotros en Las Rosas nos va a afectar entre $350.000 y $400.000 mensuales porque las partidas no son todas iguales Es decir alrededor de $4.000.000 al año, que lo usamos todo para hacer obra pública literalmente. No nos va a afectar ahora en la ejecución de lo que tenemos proyectado porque hoy tenemos algunas reservas para hacerlo, pero tenemos que empezar a diagramar la obra sin contar con ese dinero", expresó el jefe municipal. "Por otro lado creo que hay que copiar ese ajuste a nivel provincial y ser los Intendentes quienes manejemos los aportes de los vecinos, como corresponde; y no que provincia le siga dando recursos a Diputados y Senadores para que repartan discrecionalmente".

Desagues pluviales en Santa Fe y Ruta 178. Es continuidad del plan que estamos haciendo practicamente desde el inicio de la gestión. Todo con dineros propios del municipio, sin ningún tipo de financiación. Entre lo hecho en Paso de los Andes y Ruta 65; en Santa Fe y la misma ruta, y todo lo intermedio, se lleva invertido más de $2.500.000.

Ahora se está trabajando en Ruta 178 y calle Santa Fe, para seguir favoreciendo el rápido escurrimiento de las aguas, y utilizando mano de obra municipal, salvo algunos refuerzos contratando a terceros (foto).



OTRAS REALIZACIONES EN MARCHA.

Transitabilidad

- Arreglos de calles Juan José Pasó, Constitución, Av. Las Rosas, Alberdi y demás calles aledañas

- Apertura calle Ciudad de Esperanza (foto)

Servicios de salubridad

- Nuevas conexiones de red de cloacas y agua potable en distintos puntos de la ciudad

- Nueva cámara para la red de cloacas en calle Lavalle e Ituzaingó, también en calles Chacabuco y Caseros

- En conjunto con aguas Santafesinas se arregló una rotura de caño de la red principal de agua sobre ruta 65 y Balcarce (foto)