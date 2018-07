Las Rosas: Encuentro de Tenis Adaptado

Además de la Escuela de Tenis Adaptado de nuestra ciudad, estuvieron presentes la escuela de Tenis Adaptado Facu Bagnis -de Armstrong- y el Club Lariviere -de Las Parejas-.

La jornada fue coordinada por Marcos Di Santo, de Fundación Estar Edu Schwank, quién lleva el proyecto de actividades adaptadas desde hace un año.

“Casi 40 chicos de diferentes instituciones del Departamento Belgrano tuvieron un jornada de juegos y música junto a familiares y amigos. Si bien el clima no acompaño, sí lo hicieron los chicos. La jornada fue completa. No faltó nada. Sobraba felicidad y emoción”, dijo Di Santo. “Quiero dejar mis felicitaciones a los profes Nacho Scalerandi, Agustina Cairo,Miguel Forchino, Florencia Marconi, Sofía Castro, Marcelo Gutiérrez y el profe Maca del Centro de día de Las Parejas junto a otros profesionales y colaboradores. Contamos como ya es habitual con el fuerte acompañamiento del Senador Guillermo Cornaglia y el auspicio de Banco Credicoop”.