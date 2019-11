Reacciones ante los hechos de inseguridad

Dra. Lorena Giacopetti, abogada - Hija de la víctima

- "Fue un hecho fortuíto, al azar, que lamentablemente le ha tocado a mi familia. No tuvo nada que ver con mi profesión de abogada. Es parte de la inseguridad que vive la ciudad."



- "Los autores están identificados, son de Las Rosas y cuentan con antecedentes vinculados también al tráfico de drogas".



- "Yo me voy a encargar que todo esto se esclarezca totalmente, y agradezco a la policía por la manera que está actuando."

Intendente Adrián Carletti

- "Hay hechos que se están produciendo desde hace días, y si bien lo de ayer con Giacopetti colmó el vaso, esto está avanzando. Por eso ya habíamos hablado con el Secretario de Seguridad, Matías Drivet, planteando lo que ocurre y hacer una reunión departamental con el senador, otros intendentes y presidentes de comuna, y los concejales. No queremos que estos sucesos sigan creciendo."



- "La semana pasada llamamos el jefe de Drogas Peligrosas, pidiéndole resultados. Ocurre que conocemos quienes venden sustancias, hemos pasado nombres, y no hay respuestas de ellos. La gente recurre a nosotros como autoridades y nos involucra a todos, lo que no es así. Por ese queremos resultados."



- "Desde la Secretaria de Seguridad nos prometieron que vendran funcionarios de la provincia. Sabemos que Drivet tuvo amenazas y eso dificulta su movimiento, pero los hemos invitado a la reunión de este viernes 28."

Concejal Pedro de Añais

- "Ayer pedimos una reunión de emergencia para tratar el tema de inseguridad, ya que existe una ordenanza que ha creado un Consejo de Seguridad en nuestra ciudad que hace mucho tiempo no se convoca."



- "En la reunión de esta mañana, donde estuvieron presentes Mansilla, Paoli, Ponzio y yo, resolvimos enviar nota al Intendente pidiendo inmediata reunión del Consejo de Seguridad y un informe sobre ubicación de las cámaras, su estado y funcionamiento, además de emplazamiento y funciones que registra la estación de monitoreo."

