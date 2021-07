Nivel de Planificación Comercial - El trigo como ejemplo

Con más de 96% de la siembra de trigo 21/22 realizada, a dos meses de iniciar la siembra de maíz y más de tres meses de iniciar la siembra de soja 21/22, veamos cuál es el nivel de uso de herramientas comerciales de cobertura, y ventas a futuro, y en eso, si podemos reflexionar sobre el nivel de decisiones comerciales en pre siembra y pre cosecha 21/22, es decir, sobre el nivel de planificación comercial agrícola.

Dado que estamos en una etapa casi terminada de trigo, evaluemos este cereal en particular. Si estimamos para este año un rendimiento nacional promedio semejante al del año pasado, considerando las precipitaciones inferiores a lo normal, en 28,2 quintales por hectárea, en función de la superficie proyectada, hay una producción potencial de trigo de al menos 18,3 millones de toneladas.

Los precios futuros para la nueva cosecha, en el Mercado a Término MATBA-ROFEX, cotizan desde noviembre del año pasado, para el futuro diciembre 21, y desde febrero de este año para enero 22. De manera que mientras se estaba cosechando el trigo 20/21, ya se podían hacer coberturas de precios para la cosecha 21/22, a un año de distancia de la misma.

En los gráficos vemos la evolución de precios de los futuros diciembre 21 y enero 22, y se destaca en ambos gráficos la fecha de mayor cotización hasta hoy, que para ambas posiciones fue el 7 de mayo pasado, con U$S 230,5/TN para diciembre 21, y U$S 232/TN para enero 22.





Para el futuro diciembre 2021, que es el que más operaciones futuras concentra, se marca en verde el intervalo de tiempo en el que el precio futuro fluctuó entre U$S 220 y 230/TN, un período muy corto, en el que se hicieron coberturas de futuros para un volumen equivalente a 0,7% de la cosecha 21/22, estimada en al menos 18,3 millones de toneladas. Se agranda el período de análisis, marcando en amarillo las semanas en que los precios fluctuaron entre U$S 210 y 220/TN, tiempo en el que se operaron futuros y opciones por un volumen que representa 2% de la cosecha 21/22, no acumulativo con la proporción comercializada a más de U$S 220/TN. Por último, en el período total de fechas desde las que cotiza el futuro diciembre, marcado en rojo, para precios entre U$S 200 y 210/TN, sin incluir los volúmenes vendidos a más de U$S 210/TN, el total comercializado representa 3% de la cosecha estimada.

En los mismos períodos, también se hicieron ventas forward con precio, registradas en el Ministerio de Agricultura, que involucran un compromiso de entrega de la mercadería, diferente al caso de los futuros y opciones MATBA-ROFEX, que en general se operan sin comprometer entrega de mercadería. Estas ventas fueron de 300 mil toneladas para el período verde, que representa 1,6% de la cosecha esperada con los mayores precios cotizados hasta ahora para el trigo nuevo. Las ventas con precio fueron de 1 millón de toneladas para el período amarillo, es decir 5,4%. Por último, fueron 1,5 millones de toneladas para el período rojo, que representa 8,1% de la cosecha esperada.

Para resumir, sumando el total de operaciones de coberturas con futuros y opciones de futuros, en todas las posiciones, no solo diciembre 21, tenemos un volumen total operado hasta ahora de 1,3 millones de toneladas, que representa 7,1% de la cosecha esperada, y, el total de trigo con precio y compromiso de entrega, a través de forwards, suma 2,8 millones de toneladas, que representa 15,3% de la futura cosecha. Entre coberturas en MATBA-ROFEX y forwards, tenemos un volumen de 4,1 millones de toneladas con precio y/o cobertura de precios, previo a que la siembra finalice, lo que representa 22,5% de una estimación de mínima en 18,33 millones de toneladas.

Este dato por sí solo no nos dice mucho, si no podemos compararlo, al menos con lo ocurrido el año pasado a igual fecha. Conociendo que la cosecha 20/21 fue de 17 millones de toneladas, hasta mediados de julio 2020 se habían hecho coberturas con futuros y opciones por 0,5 millones de toneladas, y se había vendido en forma anticipada con precio, forwards, por 2,1 millones de toneladas, es decir que se llevaban ventas y/o coberturas por 2,6 millones de toneladas, es decir 15,3% de 17 millones de toneladas cosechadas.

Si comparamos el nivel de coberturas de precios y ventas forward de trigo 20/21 el año pasado respecto a las de este año para el trigo 21/22, tenemos que hemos avanzado en más del 7% de la cosecha proyectada este año, que en millones de toneladas es 1,5 millones de toneladas más. Cuando el año pasado se cubrieron 2,6 millones de toneladas, este año fueron 4,1.

Conclusiones: Si entendemos que las coberturas de precios en MATBA-ROFEX permiten poner pisos de precios, sin comprometer mercadería que aún no sabemos si cosecharemos, si entendemos que los precios alcanzan máximos que algunas personas aprovechan para fijar, y esas personas podríamos ser nosotros, empezaremos a hacer este ejercicio, planteado en este informe a nivel nacional. Podremos analizar el nivel de coberturas de nuestras agroempresas cada año, y analizar las decisiones o falta de ellas, en momentos de precios óptimos, a fin de evitar repetir fórmulas de espera, que en general nos alejan de lograr precios promedio más cercanos a los techos que a los pisos de las cotizaciones de cada campaña.

El trigo, con precios que han oscilado en rangos de precios altos, ha sido una gran herramienta de aprendizaje en el uso de futuros, opciones y forwards previo a la siembra. Esto debe ser puesto en práctica también en maíz y soja, evaluar momentos de toma de decisiones, y la débil planificación comercial, si notamos que, en momentos de precios altos, no se utilizan herramientas de cobertura ni se pone precio a parte de la mercadería que se espera cosechar, aunque la misma aún no haya sido sembrada.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]