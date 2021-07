Volvió al podio y subió en el campeonato

El sexto compromiso anual del Turismo Nacional Clase 2 tuvo a Ignacio Procacitto destacándose con el Volkswagen Gol Trend de estructura propia en Las Rosas. Tuvo la pole el viernes, quedó segunda en la clasificación general, ganó su serie y finalizó segundo una carrera final muy entretenida en Concordia.

Si bien no conocía el circuito entrerriano y en los entrenamientos no pudo cerrar una vuelta firme, el Procacitto Racing trabajó de gran forma con Gonzalo Ceballos a la cabeza, con Carlos Procacitto y el grupo de mecánicos rosenses. ‘Nachi’ salió a la primera clasificación con ganas de destacarse y lo hizo de la mejor forma, obteniendo la pole position provisional. El sábado, fue desbancado pero quedó segundo, tras su coterráneo Lucas Tedeschi.

A la hora de las series, Procacitto largó en la segunda y no pudo ser doblegado por el puntero del certamen Emanuel Abdala, en una carrera muy dura y que forzó que sea la serie más lenta de las tres. En la prueba final, partiendo tercero, hubo varios intercambios de lugares donde por momentos estaba fuera del podio. Pero sobre el final, pudo ganar un par de ubicaciones y llegó como escolta del vencedor Mateo Núñez. Este podio en la Clase 2 lo vuelve a poner entre los diez mejores del campeonato, y con muchos puntos en juego por delante.

«Fue una carrera durísima y yo venía complicado en los frenajes porque se me bloqueaba mucho atrás. Traté de pasarle freno adelante pero no había más. Tuvimos que aguantar y me concienticé en eso. La final se hizo interminable y me ayudó el ingreso del auto de seguridad. Por momentos podíamos atacar y eso nos permitió obtener este segundo puesto» , expresó Procacitto desde el podio.

Y agregó: «Se nos venía negando el podio aunque estábamos bastante cerca. Es importante sumar, importante el podio, y reconforta porque veníamos laburando muchísimo y de buena forma. Nos llena de orgullo y fuerzas para seguir peleando».

Finalmente, agradeció: «Mi familia está esperando, siempre haciendo fuerzas y todos apoyan con su granito de arena a este equipo. Agradezco a mi familia, a mi equipo, a los hermanos Riva por el motor, a Gonzalo Ceballos, a los sponsors que son cruciales para este presente y esperemos que se nos abran más puertas para poder estar en lo que resta del año».