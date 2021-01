Cornaglia pidió extención del Programa de Emergencia para Clubes y Asociaciones Deportivas

El senador Guillermo Cornaglia (departamento Belgrano) solicitó al Ejecutivo que proceda a prorrogar la vigencia del Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción establecidos en el decreto 332/20 por el plazo previsto en la ley 27653 (180 días después del 31/12/2020), así como la aplicación del capítulo II, Título II de la ley referenciada.

El proyecto surgió a partir de un comunicado elaborado en conjunto por clubes, asociaciones, confederaciones, organismos de gobierno deportivo, organizaciones proveedoras de actividad deportiva y organizaciones productoras de eventos deportivos, el cual estaba dirigido al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lic. Santiago Cafiero; al ministro de Deportes de la Nación, Dr. Matias Lammens; y al gobernador de Santa Fe, CPN. Omar Perotti; entre otros.

“Las instituciones vinculadas al deporte acompañan fervientemente todas las medidas que se implementaron a los efectos de tener un verano seguro, sustentable y libre de Covid-19, pero aclaran también que - dichas medidas - acarrearon una serie de gastos que, si bien son necesarios, han desfasado los presupuestos”, manifestó Guillermo Cornaglia en relación al comunicado.

Entre los fundamentos, se resalta que las dotaciones del personal en muchos casos representaban una cifra importante de personas en grupo de riesgo o con excepciones a la realización del trabajo presencial, lo cual implicó una merma en la capacidad operativa, repercutiendo en la contratación de más personal y, por consiguiente, mayor inversión que no ha tenido un correlato en mayores ingresos.

Además, la concreción de la posibilidad de contar con recursos considerados normalmente como ordinarios se ve imposibilitado, como ser: venta de entradas para asistencia a eventos deportivos, alquiler de salones para realización de fiestas de diversa índole, alquiler de espacios para la realización de práctica física por parte de instituciones educativas privadas o públicas, alquiler de instalaciones para eventos, y un sinnúmero de otras restricciones que tienen que ver con el cumplimiento de protocolos como ser, limitación de aforo de asociados para el disfrute de la vida social, en instalaciones ya sea con o sin pileta recreativa de temporada estival, descenso de deportistas practicantes por turno, etc.

Respecto a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones, al no tener un panorama claro de vuelta a la actividad competitiva, no pueden acceder al cobro de cuotas de afiliación, fichaje, etc.

Fuente: Prensa Cornaglia