Personal de salud de Terapias Intensivas recibirán las primeras vacunas

El Dr. Alejandro Luna, director del SAMCo Las Rosas, comunicó que "en una primera etapa la vacuna es para los establecimientos que presentan terapia intensiva donde su personal de enfermería, médicos, servicio mucamas y choferes -tanto de la parte privada como la parte pública- recibirán las primeras dosis. Por eso han llegado a la ciudad Armstrong y Cañada de Gómez."

Continuó diciendo que "la idea es que en la próxima tanda llegue para el personal de los demás hospitales y centros de salud. No sabemos la cantidad, pero nosotros hemos pedido en base a la cantidad personas que se desempeñan en el nuestro efector. No tenemos referencia de apertura hacia el resto de la comunidad; hemos recibido llamadas de la policía y de otros establecimientos, pero no habido una cuantificación al respecto."

De todas maneras "el otro día el Dr. Montagne recibió una solicitud de determinar la cantidad de efectores privados sin internación, como para otro paso más en la campaña de vacunación, pero no te sabría decir con precisión para cuándo".

Respecto a la vacuna Sputnik V el Dr, Luna expresó que ningún centro de investigación, sea del país que sea, va a sacar al mercado algo que no sea de utilidad. He informó que en el caso particular de esta vacuna que ha llegado a Argentina, se pide que no se le aplique a menores de 16 años, a personas embarazadas o personas con antecedentes alérgicos, a aquellas que tenga trastornos de la coagulación y a mayores de 60, por ahora.