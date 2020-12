Meyer: "¿Porqué en Las Rosas hubo un operativo policial totalmente distinto a otras localidades?"

En dialogo con Renacer Regional, el intendente de la ciudad de Las Rosas Javier Meyer fue tajante en sus declaraciones, expresando que la policía no responde a la intendencia, sino al gobierno de la provincia o a las órdenes de fiscalía.

El 25 de diciembre por la madrugada, en la localidad de Las Rosas se trataron de realizar eventos para festejar Navidad en zonas conocidas de la ciudad, y personal policial actuó impidiéndolo y además advirtiendo a jovenes que caminaban por lugares públicos que debían volver a sus casas. Javier Meyer manifestó que va a “hacer una denuncia porque quiero que se investigue si la policía realmente estaba invocando a la intendencia como mandante de las acciones. En ese caso lo voy a tomar como una actitud totalmente arbitraria hacia el gobierno local”.

A través de redes sociales algunos jóvenes rosenses habían expresado su deseo de realizar una fiesta en el predio del Ferrocarril en la ciudad, y allí la policía se ubicó cancelando cualquier tipo de evento, así como en otros lugares.

"La realidad es que la policía lo que estuvo haciendo es implementar las prohibiciones establecidas en los decretos provincial y nacional. Pero yo quiero saber porque en Las Rosas, donde no había ninguna fiesta habilitada, estaba concentrada toda la fuerza mandando básicamente la gente a dormir", dijo Meyer. "Fue algo totalmente diferente a lo hecho en otras poblaciones, ya que aquí tuvimos un control prácticamente de razzia".

“Yo no estoy de acuerdo con esta payasada de las restricciones, no estoy de acuerdo con esta payasada de que las actividades se hagan de forma clandestina a sabiendas de todo el mundo, con estos decretos que se cumplen totalmente a medias”, expresó Javier Meyer. "Pero yo no puedo habilitar lo que por un lado se está prohibiendo, considerando que en muchos comercios de la localidad tienen que cumplir con el protocolo y las medidas de higiene correspondientes".

"No se trata de que uno tome decisiones de forma unilateral por capricho o porque se nos ocurre; no es así tenemos que sujetarnos a los decretos provinciales. Porque si yo habilito algo fuera o por encima del decreto provincial tengo que terminar procesado por la ley, esa es la verdad. Y eso es lo que tendría que explicar la fiscal para que la gente sepa. Ahora bien, si en otros lugares lo hicieron diferente, yo no me voy a meter; pero quiero quiero que se aclare la situación de Las Rosas donde hubo en gran operativo policial", expresó el jefe municipal.

También Javier Meyer pidió la participación del Senador departamental explicando "con claridad que se puede y que no se puede habilitar, ya que es presidente del Comité de Crisis y esto tiene mucho que ver con el problema sanitario que estamos atravesando, las restricciones están ligadas directamente a ello".

(Se recomienda escuchar el audio completo)

OTROS OPERATIVOS EN DEPARTAMENTO BELGRANO



Subinspector Lorena Blanco - Prensa UR III Belgrano