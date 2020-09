Las Rosas: disparos, agresión y secuestro de una moto

"En el día de ayer se labran actuaciones por amenazas, agresión, lesiones dolosas, abuso de arma de fuego, daño y daño calificado. Personal del comando radioeléctrico es comisionado a calle Tres Lagunas y Saavedra, donde habría disparos de arma de fuego, constituidos en el lugar se entrevistan con un masculino que manifiesta que se encontraba junto a familiares, momento en que pasa por dicho lugar otro masculino y comienza a insultar y amenazar arrojando adoquines que impactan en uno de los presentes. Esta persona se retira, momentos en que llega otro masculino con una aparente escopeta recortada, y realiza dos disparos sobre la motocicleta de la víctima quien huye ante la situación, momentos más tarde vuelve en busca de la motocicleta y ya no se encontraba en el lugar. El mismo es trasladado a la comisaria, en el trayecto son advertidos por un masculino insultando y levanta un elemento contundente del piso, por lo que el personal policial ante esta actitud de tiene la marcha para no dañar el móvil, defienden con la escopeta provista con cartucho AT, y son agredidos con parte de motocicleta contra el personal policial, causándole daños en el techo, el personal realiza dos disparos intimidatorios para detener la actitud de este masculino, se procede al secuestro del elemento, se retira al personal y el móvil para evitar males mayores, se traslada a la víctima al hospital. Posteriormente a las 22:30hs se secuestra la motocicleta, presentando impactos de perdigones, la que se encontraba en la finca de una familia que al enterarse del hecho hizo entrega de la moto, que habían ingresado a su domicilio para su resguardo", informo Blanco.