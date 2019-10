Conocer los resultados para tomar decisiones

Si entre urna y urna, desde las PASO hasta las Elecciones Generales de este domingo, las decisiones comerciales tomadas en soja, entre ventas y coberturas, representaron casi el 20% del volumen 18/19, y más del 11% de la cosecha esperada hacia la 19/20, veamos las alternativas comerciales que podrían tomarse durante las próximas seis semanas, antes de la asunción del nuevo gobierno.

* SOJA:

18/19: Aún resta un 42% de la cosecha vieja por poner precio, con precios disponibles que tocaron mínimos de U$S 210/TN, y ahora fluctúan entre U$S 240-245/TN, y precios futuros, noviembre 19 y enero 20, que viajan entre U$S 240 y 250/TN.

Recordar que el panorama internacional no es alentador, y que los precios, de no mediar un desastre climático en Sudamérica, tienden a estabilizarse en los niveles actuales.

Considerar que las nuevas medidas del gobierno entrante, podrían retomar un camino a la suba de retenciones, y que los precios convalidados hoy, así como coberturas de futuros, permiten avanzar en el cierre de rentabilidad 18/19, pasando de niveles del 58% a 70-80%. Sin embargo, a nivel local los resultados de este domingo podrían generar bajas de precios disponibles y futuros, por asumir una suba de retenciones antes de tiempo, y/o por la especulación de una demanda desacelerada, que especulará con este mismo temor a retenciones, traducido en mayor oferta de mercadería, dispuesta a convalidar menores precios.

19/20: Apenas el 6% de la soja futura tiene precio, con futuros mayo y julio 2020 que fluctuaron entre U$S 235 y 245/TN las últimas semanas. Dado que los costos de la campaña en curso ya están asumidos, considerar estos precios futuros, y cubrir precio de venta, en la medida que los mismos permitan acceder a una rentabilidad, avanzando sobre coberturas de precio sobre el 30% de la cosecha esperada. Vender a futuro con compromiso de entrega y un precio fijado, es una opción, cubrir con coberturas de futuros y opciones, es otra alternativa a considerar, que evita comprometer mercadería, que aún no se tiene, pero si cubrir precios. Anuncios del Primer Mandatario entrante, así como del Presidente saliente, causaran impacto en los precios futuros 19/20, por lo que en la medida que aparezcan precios dentro del rango de precios que ofrecen rentabilidad, hay que tomar decisiones de cobertura, no solo por el cambio de gobierno, sino porque, de no mediar ningún desastre climático en Sudamérica, la tendencia internacional es a la baja, y tomar precios promedio positivos, es aconsejable.

* MAÍZ:

18/19: Más del 71% del maíz viejo, ya tiene precio, mientras los precios disponibles no han hecho más que bajar, pasando de picos de U$S 170/TN, a rangos entre U$S 130 y 140/TN. Considerando que este cereal se ha comercializado a buen ritmo, y que es menor la proporción a cerrar, no sería positivo aceptar ofertas de precios bajos, por temor a cambios en las reglas de juego, sin embargo, sigue siendo importante no subestimar este cereal, y buscar canales comerciales que permitan convalidar mejores precios a los actuales. En el caso del maíz 18/19, no se recomienda reaccionar a la venta, ante precios bajos ofrecidos.

19/20: Se ha puesto precio sobre el 13% de la cosecha esperada, mientras los precios futuros abril y julio 2020, luego de las PASO, sufrieron un descuento del 10%, en parte por las bajas internacionales, y en parte asumiendo futuras retenciones a este cereal, quedando actualmente estos precios futuros entre U$S 135 y 140/TN. Los anuncios de los próximos días serán claves, para anticipar nuevas reglas de juego, pero al mismo tiempo nos encontramos frente a una siembra detenida, y podría haber lucha entre el clima meteorológico y el clima político para este cereal. Anuncios relacionados con las exportaciones y el mercado de las carnes, dirán mucho del sostén o no de mejores precios. Buscar principalmente cubrir precio hacia julio 2020, en la medida que los mismos otorguen rentabilidad.

* TRIGO:

19/20: Más del 24% del trigo nuevo tiene precio, y los precios fluctúan entre U$S 170 y 175/TN, a la espera de recortes productivos por problemas climáticos, desde helada y granizo hasta sequía en muchas zonas del país. Por otro lado, recordemos que los volúmenes productivos de este cereal, han crecido consecutivamente los últimos años, y que, al aumento productivo, le siguió un aumento en las exportaciones, además de coincidir con años de problemas climáticos a nivel mundial, que permitieron a Argentina salir con trigo a muchos destinos que normalmente compran otros trigos. Así, en medio de posibles cambios de reglas de juego, sumado recortes de la demanda, considerar los precios futuros, y, en la medida que la cosecha sea estimada con relativa certeza, aumentar la proporción de trigo con precio apuntando al 40-50% de la cosecha esperada. La falta de oferta solo es problema si la demanda sigue activa, y esta seguirá mientras la oferta mundial responda menos que Argentina, de lo contrario el mercado local de trigo tiene límite al crecimiento en volumen de producción, y si es así, los precios locales también se verán disminuidos.

Conclusiones: Buscar información respecto al camino de transición que vivirá nuestro país por las próximas semanas, nos lleva a un recorrido en el que la especulación y el temor son los peores aliados, mientras la reprogramación, la gestión de coberturas y la decisión de tomar o no precio, son herramientas que pueden ser usadas para traducir la información recibida en acciones realizadas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]