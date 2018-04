"Los comercios somos blanco fácil para la delincuencia"

El propietario fue avisado por la Policía y al dirigirse a su local comercial -ubicado en calle Uruguay esquina Santa Fe- pudo ver las roturas y observar los faltantes. "Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Son muchos los comercios robados en los últimos tiempos en Las Rosas", expresó Romero.

"Por lo que uno habla con la policía los que comenten estos delitos entran por una puerta y salen por la otra. Son detenidos pero solo por una horas", continúa diciendo. "La fiscalía siempre encuentra motivos para que no sigan presos".

"Esperemos que no ocurran desgracias, porque en la desesperación uno no sabe que puede ocurrir cuando los malvivientes ingresan a tu casa o negocio", manifiesta. "El problema es muy grave, no se puede salir ni a la calle ya que te roban celulares, carteras, arrebatos."

"Escucho por las radios al Intendente y siempre dice las cosas como son. Yo creo que él tiene razón. Esto es todo político y hay personas que se tienen que hacer cargo", concluye.

(Se recomienda escuchar el audio completo)