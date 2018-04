Intento de "cuento del tío" a una rosense

PUBLICACIÓN DE LA VICTIMA EN SU CUENTA DE FACEBOOK

El auténtico cuento del tío.

Me llamaron haciéndose pasar por directivos de tarjeta naranja para comunicarme de un premio y un regalo del 50 por ciento por la compra de un elemento de tecnología. Después de mucha conversación me piden los números de la tarjeta y documento.

Después de un rato llamo al 0800 de la tarjeta para corroborar y me comunican que he sido víctima de una estafa telefonica...

Lo pongo en conocimiento para tengan cuidado..

(Se recomienda escuchar el audio, donde Ana explica bien el procedimiento de los estafadores)