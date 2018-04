Diego Mansilla participó de una nueva sesión de la Asamblea Parlamentaria Eurolat

“Como se está planteando, el acuerdo entre la Unión Europea y Latinoamérica significaría la reprimarización de nuestra economía argentina, la concentración de la riqueza, la destrucción de la industria nacional, la pérdida de empleo”, dijo el diputado del Parlasur Diego Mansilla, al participar de una Nueva Sesión de la Asamblea Parlamentaria conjunta entre Europa y América Latina (Eurolat), en la ciudad de Panamá.



“Lo que remarcamos es que no se tienen en cuenta las asimetrías entre ambos bloques; también existe un secretismo acerca de las negociaciones, con nula participación parlamentaria y de espaldas a la sociedad, lo que muestra que es un acuerdo que solo beneficia a los grandes grupos económicos y perjudica al conjunto del pueblo argentino. Por eso nos oponemos”, expresó Mansilla, respecto de lo tratado en la segunda jornada de la asamblea intercontinental, este último miércoles, en la que los parlamentarios debatieron sobre el Tratado de Libre Comercio entre Europa y América Latina.



Otro de los temas tratados en esa jornada fue la situación política en Brasil: “Desde la Bancada Progresista manifestamos nuestra profunda solidaridad con el compañero Lula y el pueblo brasileño, repudiando enérgicamente la persecución política que están sufriendo”, destacó el ex intendente de Las Parejas, integrante del bloque del Frente para la Victoria en el Parlamento del Mercosur.



En la primera jornada de la nueva sesión de Eurolat, el martes 3 de abril, Mansilla participó de la reunión con la Sociedad Civil y de la reunión organizativa del componente latinoamericano. En la primera, se trataron también algunos aspectos vinculados a las negociaciones del acuerdo Unión Europea y Mercosur, mecanismos de cooperación en justicia penal y las relaciones entre ambos continentes en lo relacionado con políticas de empleo, medio ambiente, derechos de las mujeres y niños, derechos humanos y lucha contra la desigualdad y la pobreza. En el segundo encuentro, los parlamentarios latinoamericanos coordinaron cuestiones operativas para la continuidad de la nueva sesión.



Después, en la tercera jornada del jueves 5 de abril, se sumó a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que se trataron proyectos de resolución sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada, cooperación a países de renta media, las plataformas digitales en las economías modernas y la gobernanza de la globalización.

Además, se realizaron las reuniones de las comisiones de Asuntos Sociales, Desarrollo Sustentable y Asuntos Políticos, en las que se debatieron, entre otros, proyectos referentes a mecanismos de investigación común entre las regiones, economía circular, derecho humano al agua, la desaparición forzada de personas, la lucha contra la desigualdad y la cooperación en el ámbito de la aviación civil.