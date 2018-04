"Hoy la guerra debemos hacerla contra la corrupción vinculada al narcotráfico"

Al finalizar la inauguración oficial del Jardín de Infantes Nucleado n° 348, y acompañado de la diputada nacional Gisela Scaglia, el Intendente Municipal de Las Rosas hizo declaraciones en Renacer Regional. Incluyó una reflexión sobre el gran problema que afecta hoy a nuestra sociedad: el narcotráfico y las adicciones; en el mismo sentido que puede leerse en su página personal de facebook: "El narcotráfico no tiene existencia propia sino a través de la complicidad política".

Algunos conceptos de Javier Meyer:

- En el acto sobre Malvinas, las palabras escuchadas nos trasladaron a un momento oscuro del país. Donde chicos de 18 o 19 años murieron o volvieron con serios problemas para vivir, en mi concepto como producto de la corrupción de ese gobierno que procuró taparse con este tipo de acciones.

- Hay que reflexionar que conmemorar a los Héroes de Malvinas y a los héroes de todos los días que luchan por la justicia, por lo correcto, y mueren por eso, hoy significa detectar que la guerra que debemos dar es contra el narcotráfico que se lleva puesto a nuestros chicos.

- Este tráfico no existiría si no fuera sostenido por la corrupción en la política y en la justicia. Eso debe entender cada ciudadano.

- Hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa. Hace un rato veía en el Jardín de Infantes como los docentes ponen un gran esfuerzo para educar y deben enfrentarse con lo que ocurre afuera de la escuela: la presencia del corruptor, del tipo que les vende merca.

- Esperaba que hoy viniera el Gobernador para poder hablar nuevamente de estas cosas, como lo hicimos hace unos meses cuando le entregué una nota firmada por todas las instituciones. Porque yo a los narcos los veo cada vez más gordos, con más motos, mejores autos.

- Los encargados de nuestra seguridad saben quien es quien, donde se vende la droga. Me lo han dicho a mi mismo. Y me llama la atención, me pregunto: ¿que pasa que no pasa nada?.

(Se recomienda escuchar el audio completo)