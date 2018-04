Giaccone visitó Las Rosas, Las Parejas y Bouquet

“La recorrida por el territorio tiene el sentido de recabar las necesidades que permitan realizar nuestra tarea, a la vez que permite difundir labor legislativa que desarrollamos. Este contacto personal es algo imprescindible para cumplir correctamente con nuestra función. Por eso caminamos la provincia entera, de norte a sur y desde la costa al oeste”, dijo.

Las Parejas. La diputada participó en Contacto FM 100.9 del programa “Los Protagonistas”, entrevistada por la periodista Verónica Barbatti. Refiriéndose al tema candente del incremento de tarifas expresó que “son impagables. A cada lugar que llego, siempre me muestran las boletas y me dicen “¿Cómo hago para pagarla?”. Eso se da tanto en particulares, como comercios o PyMEs. Por eso estamos proponiendo, en conjunto con la Multisectorial contra el Tarifazo, que se retrotraigan los valores a los que tenían en noviembre de 2017; y desde allí los ajustes no superen los parámetros de inflación”. Agregó que eso implica también buscar “otras formas de financiar por ejemplo a la EPE, para no afectar la estabilidad laboral de sus empleados ni tampoco dar lugar a quienes se les ocurre que la alternativa es privatizar”.

Bouquet. Giaccone se reunió con el presidente del Club A. Bouquet, Diego Gallo, quién le describió todas las actividades que se realizan en la institución, y los proyectos a futuro. Hablamos de la problemática de la financiación de estas entidades deportivas, que “son para mí esenciales para la educación. Los clubes son socios del estado en esta tarea social, de formación e inclusión a través del deporte. Por eso debemos acompañarlos con instrumentos legales que les permitan obtener recursos para el funcionamiento, porque para infraestructura existen subsidios”. Hizo referencia a la vigente Ley de Derechos Formativos en el Deporte, que encuentra trabas en su aplicación determinadas por los clubes más poderosos, que se niegan a cumplirla.

Las Rosas. En la Escuela Ignacio Crespo se encontró con su directora Patricia Matilla y docentes, donde conversaron sobre la concreción y evolución del Taller de Costura, para el que la legisladora ha aportado con la adquisición de una máquina remalladora y en esta oportunidad para las telas con que se confeccionarán remeras para todo el alumnado.

“A este escuela he venido en varias oportunidades, y me emociono cada vez que lo hago. Conversando con las maestras y directivos uno palpa el enorme compromiso que tienen con la educación y la formación de sus alumnos. Por eso considero que tenemos la obligación de conocer estas cosas, y también de hacerlos públicos, visibilizarlos, porque desde afuera muchas veces se dicen cosas que no se ajustan a la realidad”, manifiesta Giaccone. Agradeció el almohadón que le obsequiaron, hecho en el taller; y recordó además el evento de presentación del libro de Titino Blanco, que se realizó en dependencias de la misma escuela, mostrando la importancia que para el autor tuvo su paso por esas aulas; y también la oportunidad en que se presentó del destacado Ballet El Trébol, de reconocida trayectoria internacional y que pudo ser disfrutado por las familias relacionadas con la escuela y por vecinos en general.