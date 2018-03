Lifschitz analiza otorgar por decreto el aumento a estatales y docentes

Tras varias reuniones y paros, el último ofrecimiento de una suba de 18% en dos tramos (9 en marzo y 9 en agosto) fue rechazado.

Consultado por el diario El Litoral acerca de si el aumento salarial podría disponerse por decreto, el gobernador respondió este lunes: “Lo vamos a analizar esta tarde”. Fue durante la inauguración de la toma de agua desde el río Coronda, que abastecerá a la localidad de Desvío Arijón.

El socialista remarcó que no se va a convocar nuevamente a los gremios. "Ya lo habíamos advertido. Era nuestra última oferta. No habrá nuevas", resumió. Destacó que "hay al menos un gremio importante como UPCN que ha aceptado la propuesta pero no estamos en condiciones de hacer nuevas ofertas, así que vamos a mantener el diálogo abierto con las organizaciones gremiales, por supuesto, pero sin ninguna posibilidad de modificar la oferta".

"Cuando concluyeron las reuniones paritarias de la semana pasada, había una predisposición en general de todos los dirigentes gremiales de acompañar y aprobar la propuesta. Evidentemente en algunos lugares no ha ocurrido eso. Obviamente, era difícil que la aprobaran si ni siquiera había una moción para ello, pero no hay ninguna chance de que podamos cambiar la propuesta", insistió Lifschitz.

"Tenemos límites y lo hemos planteado. Tenemos una propuesta superadora como nos habían pedido. Subimos dos puntos lo que habíamos propuesto inicialmente. Es lejos la mejor propuesta de la Argentina. Estuve días atrás con varios gobernadores en Mendoza y todas las propuestas estuvieron por debajo del 17 por ciento, en tres cuotas. Ésta es la única propuesta", concluyó.

Fuente: Rosario Plus