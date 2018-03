Sociedad Rural Rosario al Gobierno Nacional: "Pedimos solo un alivio"

Es de común conocimiento la sequía que está afectando al campo en nuestro país y en particular en nuestra zona.

Ante esto, el Gobierno Nacional ha anunciado por ahora dos medidas, una referida al exceso de declaraciones superpuestas, proponiendo simplificar para que los productores puedan dedicar más tiempo al trabajo de la producción. Bienvenida sea.

La otra medida se refiere a facilitar créditos al sector a través de los bancos. Pero no hay aún información ya que los bancos no tienen ninguna comunicación oficial. Esto depende también del Gobierno Provincial, que se encuentra demorado en declarar las emergencias agropecuarias y clasificar zonas afectadas.

Desde la SRR, sabemos que el campo es una actividad de riesgo donde se puede perder. También creemos, que no debemos tener privilegios ni pedir subsidios por encima de otros sectores empresariales. Pero también debemos recordar que tenemos una retención muy injusta sobre el precio de venta de la soja, principal producción de nuestra zona y que es del 30% sobre su valor. A partir del enero 2018 comenzó recién a disminuir un 0,5% mensual.

No cabe duda que los ´productores son castigados desde el punto de vista impositivo. ¿Qué sector empresario soporta un impuesto del 30% sobre su facturación? El campo lo vine sufriendo desde el Gobierno anterior en el 35% y también con distintos % en el maíz y en trigo. Sin embargo, reconocemos la gestión del actual gobierno en haber suprimido estos dos últimos.

Dada esta situación preocupante que soporta el campo la SRR propone:

- Pedir un adelanto de los descuentos del 0,5% mensual de la retención de soja del 2018 al momento de la cosecha para mejorar en algo el precio así el productor no podrá retener sus ventas y perder esa quita mensual.

- Suprimir el pago de anticipos del impuesto a las ganancias del 2018.

- Implementar con rapidez el otorgamiento de las financiaciones y refinanciaciones que hoy en día están vigentes en el banco Nación.

- Obtener de los banco privados plazos en la prórroga de vencimientos bancarios y/o nuevos créditos, acordes con los ciclos agrícolas, además de flexibilidad en la ampliación de márgenes.

Estas propuestas no tienen costo fiscal para el Gobierno Nacional, sólo algo de costo financiero. No pedimos privilegios. Los agricultores soportamos durante años aportes impositivos extraordinarios y sabemos de la intención del Gobierno de ir aliviando esa pesada carga que también la considera injusta. Es mucha la inversión que se necesita para encarar la nueva campaña, no pedimos que el estado resigne nada, pedimos solo un alivio.

Prensa Sociedad Rural Rosario