El abogado Rossini dijo que no se encontró la notebook de Karlos

En declaraciones a Radio Las Parejas, el Abogado de la familia Ledesma, Dr. Luis Rossini, manifestó que aún no han encontrado la notebook de Carlos “ni su teléfono celular, pese a que el Facebook de la víctima siguió operativo, primero por gente de investigaciones, pero previo a eso también estuvo funcionando y se está investigando en esa línea”, agregó; “se espera que en quince días haya más novedades”, dijo.

Rossini confirmó el hallazgo de una mochila que contenía un celular que no era de la víctima, “pero que hasta el momento no tendría relación con la persona que se habría hecho atender en Bouquet con rasguños”, indicó; “hay una íntima relación de esta persona con los rasgos de ADN que se encontraron debajo de las uñas de la víctima, que evidentemente se ha defendido”, comentó; “sabemos quién es, y estamos en condiciones de asegurar que no es la única persona que está identificada y sospechada”, expresó.

“Los resultados de las muestras de ADN podrían estar para la semana próxima, y es algo que estuvo muy bien preservado el tema de las manos”, manifestó el abogado; “si no se toman los recaudos justos, puede perderse muchísima información, pero el Fiscal Santiago Tosco tuvo una agudeza muy buena para preservarlo, y es algo que la familia agradece, eso estuvo perfecto”, concluyó.

Fuente: Radio Las Parejas