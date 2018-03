Hoy se cumplen 21 años de la desaparición de Bruno Gentiletti

En el facebook de su madre, Marisa Olguín, puede leerse:

"BUSCAMOS A BRUNO GENTILETTI. EL DESAPARECIÓ EL 2 DE MARZO DE 1997 EN ROSARIO (ARGENTINA) CUANDO TENIA SOLO 9 AÑOS DE EDAD. SI SABES ALGO, SI SU FOTO TE RESULTA CONOCIDA POR FAVOR, PONETE EN CONTACTO CON SU MAMÁ MARISA OLGUIN. MUCHAS GRACIAS ([email protected]) "

El texto está luego en varios idiomas, buscando una ayuda del mundo todo:

Ingles: WE ARE LOOKING FOR BRUNO GENTILETTI – HE DISAPPEARED ON THE 2ND OF MARCH ON 1997 IN ROSARIO (ARGENTINA), WHEN HE WAS ONLY 9 YEARS OLD. IF YOU KNOW SOMETHING, IF YOU FIND THIS PICTURE KNOWN PLEASE GET IN CONTACT WITH HIS MOTHER MARISA OLGUIN. THANK YOU VERY MUCH. ([email protected])

Croata y bosnio: TRAŽIMO BRUNA GENTILETTIJA - NESTAO JE 2. OŽUJKA 1997. U ROSARIJU (ARGENTINA), KAD JE IMAO SKORO 9 GODINA. AKO ZNAŠ NEŠTO, AKO TI JE NJEGOVA SLIKA POZNATA, JAVI SE NJEGOVOJ MAMI MARISI OLGUIN. PUNO TI HVALA! ([email protected])

Serbio y montenegrino: ТРАЖИМО БРУНА ЂЕНТИЛЕТИЈА (GENTILETTI ) - НЕСТАО ЈЕ 2. МАРТА 1997, КАД ЈЕ ИМАО ОКО 9 ГОДИНА, У РОСАРИЈУ (АРГЕНТИНА). АКО ЗНАШ НЕШТО, АКО ТИ ЈЕ ЊЕГОВА СЛИКА ПОЗНАТА, ПОЈАВИ СЕ ЊЕГОВОЈ МАМИ МАРИСИ ОЛГИН (OLGUIN). МНОГО ТИ ХВАЛА! ([email protected])

Italiano: STIAMO CERCANDO BRUNO GENTILETTI, E' DISPARSO IL 2 MAGGIO 1997, QUANDO AVEVA CIRCA 9 ANNI, A ROSARIO (ARGENTINA). SE SAI QUALCOSA OPPURE CONOSCI LA SUA FOTOGRAFIA, PREGO STRINGI CONTATTO CON LA SUA MAMMA MARISA OLGUIN. TANTE GRAZIE ! ([email protected])

Francés: ON RECHERCHE BRUNO GENTILETTI, DISPARU LE 2 MARS 1997, À ROSARIO, ARGENTINE. SI TU SAIS QUELQUE CHOSE, SI SA FOTO TE RAPPELLE QUELQUN APPELLES SA MAMAN MARISA OLGUIN. BISOUS ET BONNE JOURNÉE ([email protected])

Griego: Ψάχνετε για ένα BRUNO Gentiletti - εξαφανίστηκε στις 2 Μαρτίου 1997, όταν ήταν σχεδόν 9 χρόνια στην Rosario - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. Αν ξέρετε κάτι, Εάν η φωτογραφία σας είναι γνωστό ΣΑΣ μαμά σου MARISA OLGUIN. ([email protected])

Portugués: Nos procuramos Bruno Gentiletti, ele desapareceu em 2 de Março de 1997, quando ele estava quase de 9 anos em Rosario [ARGENTINA] Se você sabe algo, se sua foto for conhecido, Favor entrar em contato com sua mãe Marisa Olguin. Beijos ([email protected])

Alemán: SUCHE NACH EINEM BRUNO Gentiletti - am 2. März 1997 verschwand, als er fast 9 Jahre in Rosario war - Argentinien. Wenn Sie etwas wissen, ob Ihr FOTO IST BEKANNT Kontakten mit Seine Mutter MARISA OLGUIN. Vielen Dank ([email protected])

Esloveno: Iščete BRUNO Gentiletti - izginil 2. marca 1997, ko je bil skoraj 9 let v Rosario - Argentina. Če veste kaj, in se vam zdi znano fotografijo, se obrnite na njegova mati MARISA OLGUIN. Najlepša hvala ([email protected])

Húngaro: Keressük Bruno Gentilettit, 1997 március 2-án eltünt Rosarióban, Argentinában, amikor 9 éves volt. Ha tud valamit róla, ha ismeri a fényképét, kérjük szépen, küldj anyúkának információt! ([email protected])

Sueco: VI LETAR EFTER BRUNO GENTILETTE- HAN FORSVANN DEN 2 MARS 1997 , NAR HAN VAR NIO AR GAMAL, HAN FORSVAN I ROSARIO - ARGENTINA. OM NI VET NAGOT, OM NI KANNER IGEN HONOM FRAN BILDEN KONTACKTA HANS MAMMA, MARISA OLGUIN, TACK SA MYCKET! ([email protected])

Búlgaro: Търсим Бруно Джентилети – изчезнал на 2 март 1997 г., когато е бил почти на 9 години, в Росарио, Аржентина. Ако знаете нещо, ако снимката му Ви изглежда позната, свържете се с неговата майка, Мариса Олгин. ([email protected])

Japonés: ブルノ・ジェンティレティ (Bruno Gentiletti) を探しています。1997年3月2日から行方不明です。そのとき、9歳で、アルゼンチンのロサリオ市でいなくなった。もしこの写真を見て、何かしていたら、ブルノくんのお母さんのマリサ・オルギン(Marisa Olguin)までご連絡ください。お願いします([email protected])

Holandés: Heb je deze jongen gezien? Bruno Gentiletti - Vermist sinds 02 maart 1997 op 9-jarige leeftijd in Rosario, Argentinië. Als je hem ziet of U heeft informatie, kunt u aub bellen met zijn moeder Marisa Olguin. ([email protected])

Checo: Hledame Bruna Gentilletiho -zmizel 2 brezna 1997 kdyz mel devet let. Jestli byste o nem vedeli, nebo by Vam byla jeho fotografie povedoma, spoojte se s jeho matkou Marisou Olguinovou ([email protected])

Ruso: Мы разыскиваем Бруно Джентилети - он пропал 2 марта 1997 г., когда ему было только 9 лет, в Росарио, Аргентина. Если кто-то знает что-нибудь или узнает его фото, пожалуйста,

свяжитесь с его матерью, Мариса Олгин. Большое спасибо! ([email protected])