Liga Cañadense de Fútbol: torneos y fixture

Ambos torneos se jugaran todos contra todos :

Apertura - los partidos de ida 15 fechas al finalizar clasifican del 1 al 8 para jugar los cuartos a un solo partido, luego semifinal también a un juego y posterior la final en encuentros de ida y vuelta para definir el Campeón del Apertura 2018.

Clausura - será idéntico, con las 15 fechas invirtiendo las localías (partidos de vuelta) del todos contra todos. Y misma manera de resolver el torneo ya que al finalizar clasifican a la definición del 1 al 8, jugando 1 partido de cuartos, semifinales también a 1 juego y la final del Clausura en ida y vuelta.

FECHA 1 - TORNEO APERTURA

Campaña vs. Huracán

Sportivo vs. San Jerónimo

Defensores vs. ADEO

Sport Vs. Barraca

El Porvenir vs. Argentino

Correa vs. Carcaraña

Almafuerte Vs. Unión V.Eloísa



Libre: Williams Kemmis