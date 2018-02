Al final, la purga de familiares solo alcanzó a 12 funcionarios

Para algunos familiares de ministros, la renuncia al Estado fue inmediata. Otros aún preparan su retirada. Pero muchos parientes de altos funcionarios de Cambiemos se quedarán en la función, al no quedar alcanzados por la letra chica del decreto cuyo espíritu es evitar el nepotismo.

El decreto 93/2018 no alcanza a muchos familiares de altos funcionarios. Primos y tíos de importantes ministros se quedarán en el Gobierno por no tener parentesco directo. También lo harán aquellos considerados de carrera. Algunas figuras claves del gabinete eximieron a sus familiares por no tener rango ministerial.

Según pudo reconstruir LA NACION, son 12 los parientes de ministros obligados a dejar su puesto antes del 28 de febrero. Hay al menos otros siete casos relevantes dentro del gabinete que no fueron alcanzados por la norma.

Ana Frigerio, hermana de Rogelio Frigerio , se quedará en la función pública a pesar de tener un vínculo familiar de segundo grado con el ministro del Interior. Coordinadora en Cascos Blancos, es considerada una funcionaria de carrera. El decreto dispone que "quedan exceptuadas las personas designadas por concurso o que cuenten con estabilidad en el cargo". "Ana esta desde hace 25 años en Cancillería", justificaron cerca de Frigerio.

Tampoco renunciará Mario Frigerio, tío del ministro, que el año pasado fue nombrado subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción en el Ministerio de Defensa. Está exento porque el decreto alcanza los vínculos de parentesco "tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado".

Entre los primos que se quedarán figura Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social, que fue nombrada jefa de Gabinete de Asesores en esa cartera. "El decreto no incluye primos. Ella entró a la gestión de la Ciudad hace muchos años, no va a renunciar", explicaron desde su entorno a LA NACION.

Gabriela Michetti, en tanto, designó a su prima Alejandra Illia como jefa de su despacho en el Senado. "Es familiar en cuarto grado de consanguinidad y no está nombrada en el Poder Ejecutivo", señalaron cerca de la vicepresidenta.

Dos importantes miembros del gabinete tienen familiares directos nombrados en el Estado, pero no hicieron movimientos por su rango en el organigrama. Soledad Alonso, hermana de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es empleada de la Secretaría General de Presidencia. "No va a renunciar porque el titular de la OA no está alcanzado por la norma", señalaron desde el organismo de control.

José Torello, jefe de asesores del Presidente, tiene a un hijo y a un hermano con puestos en la Anses. "Será una decisión personal, porque yo no soy ministro", explicó el funcionario.

