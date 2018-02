El Intendente Meyer se reunió con el Secretario de Seguridad Pública

Algunos conceptos de lo dicho por el Intendente Municipal al Secretario de Seguridad Omar Ferreira:

- Le plantee la situación que estamos viviendo en Las Rosas y esperando una solución. Dentro de lo que está a mi alcance me estoy moviendo permanentemente, ya que no espero que lleguen las respuestas milagrosamente.

- Nuevamente el fin de semana salí a recorrer las calles de la ciudad en la madrugada, y veo como siempre un descontrol. Las faltas ocurren hasta enfrente de la Jefatura.

- Pregunté si cuando una persona está tomando alcohol en la vía pública debe actuar la policía, Ferreira me dijo que si, y levantar el acta. Luego se verá que dice la Fiscalía, pero eso es otro paso.

- Ante la confusión que quieren fomentar, está claro que los inspectores municipales no tienen que actuar ante faltas graves como conducción peligrosa o gente alcoholizada en la calle. Esto es me lo dijo el propio Secretario de Seguridad Pública de la Provincia.

- Otro tema que tratamos es la falta de resolución de delitos contra la propiedad privada. No solo no bajan los robos en Las Rosas, si no que no se esclarece ningún hecho. Es increíble pero los bienes robados solo aparecen cuando las víctimas son las que se ocupan de encontrarlos.

- Si alguien es afectado debe hacer la denuncia, pidiendo copia de la misma. Es la forma de colaborar con quienes trabajan bien y evitar que se alteren las estadísticas sobre delitos.

- A veces uno se enoja con el subordinado que está a cargo de la atención, pero hay que entender que hay responsables que dan las órdenes.

(Se recomienda escuchar el audio completo)

INFORME MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS

- Cloacas:

Reparación de Red Cloacal en calle Belgrano entre G. Benitz y Moreno

Reposición de cloacas en calle Tucumán al 500

Canalización: Tareas de canalización y mantenimiento de desagües pluviales en el Acceso Sur

Vereditas: Vereda comunitaria en calle Constitución entre Avellaneda y Juan José Paso

Cordón cuneta: Se colocó el hormigón de las aletas de calle Santa Fe y Uruguay, y estamos construyendo los cordones

