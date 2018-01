Lifschitz: los anuncios de Macri "suenan poco creíbles y mucho a marketing"

El gobernador Miguel Lifschitz asumió el compromiso público de “revisar” las designaciones en “todas las reparticiones del estado” tal como lo sugirió Mauricio Macri. Pero también opinó que los anuncios presidenciales “suenan poco creíbles y muy a marketing”.

Esta mañana, mientras recorría obras penitenciarias en la ciudad de Rosario y en diálogo con la prensa, consideró que las medidas nacionales que pretenden recortar el gasto político “suenan poco creíbles o muy a marketing en este momento”, y advirtió que “este planteo tan sorpresivo, resulta contradictorio después de que el propio presidente ratificara al ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca en su cargo. Pareciera contradictorio una cosa con la otra -insistió-. De todas formas, no se puede ignorar que hay áreas sobredimensionadas del estado; es bueno revisarlas permanentemente y buscar reducir estructuras que no son eficaces e insumen gastos innecesarios. También es cierto -acotó- que en muchas áreas del gobierno, en todos los ámbitos, suele haber designaciones (de personas) que no reúnen los requisitos de idoneidad, de trayectoria y de experiencia que se requieren para lugares de cargos públicos. Y más objetable es cuando se trata de familiares y parientes; es bueno revisar también estas cosas. Nosotros lo hacemos permanentemente -aseguró-, pero ya que el tema se ha puesto en agenda, vamos a volver sobre esto porque es bueno revisar las cosas que uno hace y evitar las que sean contradictorias con los principios con los que tenemos que llevar adelante el gobierno”.

Consultado acerca de si Santa Fe debe reducir su gasto político, Lifschitz insistió en que harán un repaso sobre el tema, pero también pidió que dicha revisión se extienda en la provincia a los poderes Legislativo y Judicial.

“Permanentemente estamos en esa tarea (de revisión del gasto político), pero creo que cuando los temas se ponen en agenda y hay una demanda social, que de hecho existe, creo que hay que poner mayor énfasis y aprovechar esta circunstancia para revisar las estructuras en todos sus ámbitos y también en sus tres poderes. También el Legislativo y el Judicial tendrán que hacer lo suyo”, desafió.