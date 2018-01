La noticia hizo pública temprano a través del facebook del Intendente Javier Meyer.

La titular de Bar Fantasio Liliana Palombi, expresó que "se llevaron todo lo que es carne, encima limpiaron todo, no había nada desordenado, cajas de leche, cajas de gancia, me llevaron cosas que a mi me hacen daño y a nadie le importa nada, la policía patrulla en horas que no es necesario y en la noche no se ve a nadie".