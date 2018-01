Por ahora la patente no aumenta. El inmobiliario si.

El 2017 terminó con aumentos en las tarifas del gas, agua y luz. En nuestra provincia, el 2018 arranca con incrementos en el impuesto inmobiliario, tanto rural como urbano. El porcentaje promedio de esta suba irá desde el 25 al 30%, según consignó el ministro de Economía Gonzalo Saglione, quien explicó que el cambio se da en el marco de la reforma tributaria provincial.

Pero no todas son malas, el funcionario además indicó que por el momento no sufrirá ningún aumento el impuesto a las patentes de vehículos. El esquema no tendrá ninguna modificación y su cálculo, como siempre, será de acuerdo al modelo del automóvil.