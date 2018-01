Mirko Leoncini es Campeón 2017 en el MX del Centro Santafesino

“Este triunfo fue mérito de todo el equipo. Este campeonato es el 7mo. que logro, pero también el más difícil”, expresó el piloto rosense. “Comenzó en marzo del 2017. Tuvimos buenas carreras con varios triunfos al comienzo, pero una lesión me dejó fuera una fecha”.

“Volvimos con otro triunfo, y un gran golpe que me dejó sin sumar puntos. Estuve en un momento tercero en la tabla”, continuó diciendo Mirko. “Pude recuperar la punta antes de fin de año y llegó la final del sábado. Difícil temporada, hasta la última fecha incluida”

“En la primera final de sábado 20 de enero pensé que por el adelantamiento en la largada de 2 pilotos, se iba a relanzar la carrera, pero no fue así y tuve que salir desde el fondo con más de media vuelta perdida. Recuperé muchas posiciones con un gran ritmo, tanto que tuve el record de vuelta de la carrera, y cuando paso al tercero, una caída me deja atrás nuevamente “, rememora. “Todo se definió entonces en la 2da y última final de la noche y del Campeonato. Tuve una buena largada posicionandome en tercer lugar. En la 2da vuelta ya me encontraba primero y sentí la tentación dos veces de ir a buscar la victoria, pero sabía que con ese puesto ya era campeón. Así que decidí promediar el ritmo asegurando el título, tal como fue”.

“Una gran alegría obtener un nuevo Campeonato, el número 7 ... pero el primero que defino en mi ciudad, delante de mi gente, a la cual les estoy profundamente agradecido por tanto cariño y muestras de afecto. Gracias por estar siempre”, concluyó el Campeón.