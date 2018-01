El gran problema llamado biodiésel

El comienzo de año ratificó los problemas que tendrá que afrontar nuestro país para recuperar un mercado como el norteamericano para la producción de biodiésel. El modelo económico de la administración de Donald Trump le dio la espalda al ingreso de biodiésel argentino a través de un arancel del 72%. La decisión de Estados Unidos es más que preocupante, especialmente para nuestra provincia.

Según se conoce, hay 30 empresas asentadas en este territorio en riesgo porque -en otras palabras- Santa Fe produce el mayor porcentaje del biodiésel argentino. Y la mayoría está destinado al mercado norteamericano. Datos recientes resaltan que el país tiene una producción de cerca de 2.300.000 toneladas, de las cuales Argentina colocaba en el mercado de Estados Unidos entre 1.000.000 y 1.500.000 de toneladas. Si bien muchos empresarios consultados admitieron que se buscará un respaldo del gobierno nacional para atenuar el impacto, la gran preocupación comenzará a evidenciarse a mitad de año. Es que están en riesgo unos 6 mil puestos laborales. El impacto para la economía argentina es elevado: el arancel de Estados Unidos contra el biodiésel argentino impacta en exportaciones por entre 1.100 y 1.200 millones de dólares, que ahora deberán buscar otros mercados, por lo que en la Cámara Argentina de Biocombustibles ya analizan alternativas entre la Unión Europea y Asia. Debe recordarse que en agosto pasado, el Departamento de Comercio de EE.UU. había fijado aranceles preliminares para compensar los subsidios de un 50,29 por ciento a un 64,17 por ciento para el biodiésel de Argentina.

El titular de la Cámara de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, consideró que Estados Unidos “está en proceso de cerrar su economía y pagamos el costo nosotros. Es clave que el gobierno recurra a la Organización Mundial del Comercio (OMC), no hay otro camino”, porque “la medida absolutamente proteccionista de Estados Unidos se esperaba pero no por eso deja de ser injusta e irracional y sin asidero técnico y jurídico. Investigan subsidios que no existen, eso cierra mercados, algo importante para Argentina porque no tiene muchos productos de exportación y, como todos saben, el más importante es la soja y uno de los grandes desafíos es generar industrias a través de la soja para vender con más valor agregado y más trabajo”, explicó.

por José E. Bordón - [email protected]