Díaz: La Mucca confirma que echará 25 empleados

La fábrica de quesos ubicada al sur del pueblo, sobre Ruta Provincial 65, cuenta con 91 empleados los cuales en su mayoría son de la localidad de Díaz.

La planta amaneció cerrada este viernes. Sólo ingresaron unos pocos empleados para tareas de mantenimiento. Ante esto, el presidente comunal de Díaz, Juan José González aseguró: “La verdad que es un día muy triste, a partir de la mañana de este viernes la fábrica va a permanecer cerrada hasta el martes y en este periodo van a estar llegando los despidos”.

Luego confirmó que empleados se presentaron a trabajar y encontraron las puertas de la fábrica cerrada por orden de la administración, ya que desde este viernes comenzarán los envíos de los telegramas.

Para culminar afirmó que “aún no se sabe cuántos de los empleados despedidos serán de Díaz” y sostuvo “esto es una doble tristeza para nosotros, porque no pasa por una gestión que uno pueda hacerles para un salvataje de la fábrica, esto va más allá. No escapa a la situación general del país, la gente no tiene dinero para comprar quesos. El mercado interno está muy golpeado y los costos de producción son muy altos como para exportar”, describió el jefe comunal y ex trabajador de La Mucca.

“Es muy difícil seguir así para quienes ponemos la cara con los vecinos. El aumento de tarifas elevó muchísimo los costos de producción y el bajo valor del dolar hace imposible la exportación. Es muy duro. La situación no está como lo muestra la televisión, que está todo bien, que se hacen las cosas bien, que los que roban van presos. Si ahora nadie roba la situación debería haber mejorado”, razonó el jefe comunal.